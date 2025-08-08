El que som, com érem i d’on venim: ‘Su Primera Comunión’.

(La sèrie comença aquí)
(Vegeu aquí l’apunt anterior)
Al costat de les novel·les, els popularíssims ‘seriales’ de mitja tarda, els programes estrella de la ràdio dels anys 50 i 60 eren els de discos sol·licitats. Tenien una mecànica molt simple i, per tant, eren molt barats de producció perquè, de fet, qui en definia els continguts eren els mateixos oients. Pràcticament totes les emissores reservaven en la seva graella un espai per acollir les peticions de la gent, formulades per carta o directament per telèfon. Un espai que generalment coincidia amb les hores de dinar o de sopar, que era quan tota la família s’aplegava al voltant de l’aparell radiofònic.
Un cas especial de discos dedicats és “De españa para los españoles” (vegeu aquí), un programa nocturn de Radio Nacional de españa amb la veu inoblidable de la manresana Maria Matilde Almendros (vegeu aquí), que entre 1964 i 1978, els anys forts de l’emigració a Alemanya i altres països europeus, difonia salutacions i missatges dels familiars que s’havien quedat aquí.
Les dedicatòries eren de molts tipus. Algunes tenien un punt enigmàtic (“Para Elena de parte de quien ella sabe”), però en la majoria dels casos contenien missatges molt concrets i lligats amb els rituals domèstics de l’època: principalment sants i aniversaris, però també celebracions com un naixement, un bateig, un prometatge, un casament, l’ingrés (o la llicenciatura) en el servei militar, l’èxit en uns exàmens…
… o la celebració que centra l’apunt d’avui: la Primera Comunió, una cerimònia religiosa per als nens i nenes entre 7 i 9 anys que en la majoria dels casos es concentrava en els mesos de primavera: d’abril a juny.
La copla dedicada a la Primera Comunió té un nom indiscutible: Juanito Valderrama. El trobareu cantant-la just aquí sota i a continuació teniu la lletra en la qual detectareu uns quants paral·lelismes amb ‘Mi niña bonita’, la copla que protagonitzava l’apunt anterior. Llegiu-la amb atenció perquè se li entén tot.
En fi… érem així, venim d’allí i, francament, pel que hauria pogut ser tinc la impressió que encara ens hem sortit força bé, no?
Como una blanca azucena
Lo mismito que un jazmín
Mi niña va hacia la iglesia
A la iglesia de San Gil
Ha cumplido siete años
Y va a recibir a Dios
Mi niña toma rezando
Su primera comunión
En el quicio de la puerta
Estamos su madre y yo
Con lágrimas en los ojos
Y risa en el corazón
Un coro de serafines
Hay en el altar mayor
Que está mi niña tomando
Su primera comunión
De rodillas es tan bonita
Y tiene tanto salero
Que le da el agua bendita
Un angelito del cielo
Mi niña ya está en mi casa
Llena de gracia de Dios
Cómo la mira su madre
Y cómo la miro yo
Cariño de mi cariño
Alegría de su amor
La nieve y el blanco armiño
Copiaron de tu candor
Para un padre y una madre
No hay alegría mayor
Que ver hacer a sus hijos
La primera comunión
De rodillas es tan bonita
Y tiene tanto salero
Que le da el agua bendita
Un angelito del cielo
Un angelito del cielo
(Continuarà)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!