Totxanes, totxos i maons

El Bloc de Joan Josep Isern

9 d'agost de 2025
Batalletes, Me'n recordo..., Músiques
0 comentaris

El que som, com érem i d’on venim: ‘Su Primera Comunión’.

(La sèrie comença aquí)

(Vegeu aquí l’apunt anterior)

Al costat de les novel·les, els popularíssims ‘seriales’ de mitja tarda, els programes estrella de la ràdio dels anys 50 i 60 eren els de discos sol·licitats. Tenien una mecànica molt simple i, per tant, eren molt barats de producció perquè, de fet, qui en definia els continguts eren els mateixos oients. Pràcticament totes les emissores reservaven en la seva graella un espai per acollir les peticions de la gent, formulades per carta o directament per telèfon. Un espai que generalment coincidia amb les hores de dinar o de sopar, que era quan tota la família s’aplegava al voltant de l’aparell radiofònic.

Un cas especial de discos dedicats és “De españa para los españoles” (vegeu aquí), un programa nocturn de Radio Nacional de españa amb la veu inoblidable de la manresana Maria Matilde Almendros (vegeu aquí), que entre 1964 i 1978, els anys forts de l’emigració a Alemanya i altres països europeus, difonia salutacions i missatges dels familiars que s’havien quedat aquí.

Les dedicatòries eren de molts tipus. Algunes tenien un punt enigmàtic (“Para Elena de parte de quien ella sabe”), però en la majoria dels casos contenien missatges molt concrets i lligats amb els rituals domèstics de l’època: principalment sants i aniversaris, però també celebracions com un naixement, un bateig, un prometatge, un casament, l’ingrés (o la llicenciatura) en el servei militar, l’èxit en uns exàmens…

… o la celebració que centra l’apunt d’avui: la Primera Comunió, una cerimònia religiosa per als nens i nenes entre 7 i 9 anys que en la majoria dels casos es concentrava en els mesos de primavera: d’abril a juny.

La copla dedicada a la Primera Comunió té un nom indiscutible: Juanito Valderrama. El trobareu cantant-la just aquí sota i a continuació teniu la lletra en la qual detectareu uns quants paral·lelismes amb ‘Mi niña bonita’, la copla que protagonitzava l’apunt anterior. Llegiu-la amb atenció perquè se li entén tot.

En fi… érem així, venim d’allí i, francament, pel que hauria pogut ser tinc la impressió que encara ens hem sortit força bé, no?

Su primera comunión

Como una blanca azucena

Lo mismito que un jazmín

Mi niña va hacia la iglesia

A la iglesia de San Gil

Ha cumplido siete años

Y va a recibir a Dios

Mi niña toma rezando

Su primera comunión

En el quicio de la puerta

Estamos su madre y yo

Con lágrimas en los ojos

Y risa en el corazón

Un coro de serafines

Hay en el altar mayor

Que está mi niña tomando

Su primera comunión

De rodillas es tan bonita

Y tiene tanto salero

Que le da el agua bendita

Un angelito del cielo

 

Mi niña ya está en mi casa

Llena de gracia de Dios

Cómo la mira su madre

Y cómo la miro yo

Cariño de mi cariño

Alegría de su amor

La nieve y el blanco armiño

Copiaron de tu candor

Para un padre y una madre

No hay alegría mayor

Que ver hacer a sus hijos

La primera comunión

De rodillas es tan bonita

Y tiene tanto salero

Que le da el agua bendita

Un angelito del cielo

Un angelito del cielo

 

(Continuarà)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!