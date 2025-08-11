El que som, com érem i d’on venim: “Somos novios” i “Luna de miel”.

(La sèrie comença aquí)
(Vegeu aquí l’apunt anterior)
Un cop el mosso s’havia desempallegat de l’enutjosa ‘mili’ el pas següent era formalitzar el compromís amb la novia, trobar un pis i casar-se. Per l’església, no cal dir-ho.
En l’apunt d’avui parlaré del primer i del tercer pas i el segon –el dedicat al pis– el deixo per a un apunt específic que vindrà de seguida.
Les famílies benestants i finolis –per entendre’ns, aquelles que tenien llotja (‘palco’, en deien) al Liceu— tenien els seus models particulars per a aquest període de la vida dels seus joves: la ‘puesta de largo’, com a ritual de pas a l’edat adulta i la ‘petición de mano’, com a formalització del compromís matrimonial.
Però com que la majoria no pertanyíem a aquest tipus de famílies els procediments que seguíem no eren els mateixos. El primer pas vers la formalització de la relació (*) –aleshores se’n deia ‘tenir relacions’— era pujar a casa de la noia i, a la recíproca, la setmana següent pujar ella a la del noi. Incursions que preludiaven les formalitats autèntiques: la visita del noi i els seus pares a casa de la noia. Generalment un diumenge al migdia a l’hora de les postres i el cafè.
(*) Val a dir que el que explico és basa en la meva experiència d’habitant de ciutat. És molt possible que als pobles –on tothom es coneix– el procediment variés.
Un cop acomplert aquest ritual era el moment de demanar als programes de discos sol·licitats el clàssic del gran Armando Manzanero (vegeu aquí): “Somos novios”.
(Armando Manzanero, 1968)
Somos novios
Pues los dos sentimos mutuo amor profundo
Y con eso
Ya ganamos lo más grande de este mundo
Nos amamos
Nos besamos como novios
Nos deseamos
Y hasta a veces
Sin motivos, sin razón
Nos enojamos
Somos novios
Mantenemos un cariño limpio y puro
Como todos
Procuramos el momento más oscuro
Para hablarnos, para darnos
El más dulce de los besos
Recordar de qué color son los cerezos
Sin hacer más comentarios, somos novios
Somos novios
Mantenemos un cariño limpio y puro
Como todos
Procuramos el momento más oscuro
Para hablarnos, para darnos
El más dulce de los besos
Recordar de qué color son los cerezos
Sin hacer más comentarios, somos novios
Somos novios, solo novios
Siempre novios, somos novios
I un temps després (uns mesos, algun any…) arribava el casament, cerimònia per a la qual anava com anell al dit (i mai tan ben aplicada l’expressió) ‘La novia’, la cançó que el xilè Antonio Prieto (vegeu aquí) va gravar el 1961. Aquella que comença amb ‘Blanca y radiante va la novia, / le sigue atrás un novio amante…’ i que va obtenir un èxit descomunal.
De fet, deixo constància de la presència habitual de ‘La novia’ en els programes de discos sol·licitats d’aquells anys, però prefereixo no entrar en més detalls perquè si ens hi fixem una mica veurem que el que Antonio Prieto explica a la cançó és la lacrimògena història d’una malcasada; és a dir, una núvia que es casa amb l’home equivocat: “Mentirá también al decir que sí / y al besar la cruz pedirá perdón / yo sé que olvidar nunca podría / que era yo, no aquel, a quien quería.” Uauuu…
Al meu parer la veritable cançó de casament –molt celebrada també pels fidels seguidors dels discos sol·licitats– era “Luna de miel”, cantada per la senyora Rosa Maria Coscolín Figueras, nascuda el 1922 a Vilafranca del Penedès i coneguda en el món de la música amb el nom de Gloria Lasso (vegeu aquí).
La grandíssima Gloria Lasso, una cantant que no em reca gens de dir que em sembla el paradigma de l’elegància i que encara avui escolto amb fruïció (per cert, ja us aviso que la tornarem a trobar més endavant en un altre apunt d’aquesta sèrie).
Des dels primers acords (*) la música de “Luna de miel” –una autèntica meravella escrita el 1955– té l’aire inconfusible del grec Mikis Teodorakis i per no baixar el nivell a l’hora de fer la versió en castellà la gent de la companyia discogràfica La Voz de su Amo va tirar mà de Rafael de Penagos (vegeu aquí), un actor, doblador i poeta de prestigi (tot i que ara hi ha poca gent que el coneix) amb un resultat que no desmereix el nivell de la música.
Us deixo aquí sota la cançó i tot seguit la lletra.
Gloria Lasso
Mikis Teodorakis / Rafael de Penagos, 1955
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche,
Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por tí.
Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas,
Nunca sabré en qué viento llegó este querer.
Mi vida llama tu vida y busca tus ojos;
Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien.
Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor.
Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma:
Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti.
La luna de miel.
Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche,
Nunca sabré cómo vino esta luna de miel.
La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo
Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien.
Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor.
Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma:
Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti.
La luna de miel.
Luna de miel
(*) Parlant de gent de talent: Guillem Gisbert, el que va ser cantant del grup Manel, ret un homenatge explícit a “Luna de miel” en el seu disc (esplèndid) “Balla la masurca!” amb què debuta com a solista. Més concretament el trobareu en els primers compassos de “Estudiantina”, la cançó que tanca l’àlbum.
(Continuarà)
