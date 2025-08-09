El que som, com érem i d’on venim: “La Patria es tu deber”.

(La sèrie comença aquí)
Un altre dels rituals que sortien habitualment en els programes de discos sol·licitats d’aquells anys cinquanta i seixanta era el servei militar, una veritable murga que tenia dos moments estel·lars: quan ingressaves ‘a files’ en qualitat de recluta per començar el tres mesos que durava aproximadament la instrucció i, quinze mesos després, la llicenciatura; és a dir, quan tornaves a la vida civil.
És posible, però, que algun tarat us digui, amb la veu presa per l’emoció, que no eren dos, els moments importants; que eren tres perquè entremig hi havia “la jura de la bandera”. Si trobeu un paio que us fa aquest raonament engegueu-lo a cagar a la via (*) i no perdeu més temps intentant redreçar-lo: és irrecuperable.
(*) Millor encara: envieu-lo directament a la merda.
Com ja he explicat en diverses ocasions –mireu, per exemple, l’apunt que obre aquesta sèrie– ‘la mili’ era una sobirana pèrdua de temps que afectava només als nois i que els prenia divuit mesos de vida en una edat –20, 21 anys– de màxima energia i productivitat. Vist des de la mirada d’un antropòleg podríem dir que era un ritual de pas cap a la vida adulta. O si més no això és el que es pensaven els militars quan predicaven que “en el ejército te hacen un hombre”.
Com no podia ser altrament, l’ingrés a l’exèrcit tenia també una cançó específica que triomfava a l’hora de dedicar-la per la ràdio. Parlo de “La Patria es tu deber”, escrita, gravada i interpretada l’any 1958 pel Trío Los Rebeldes, un grup de cantants i guitarristes –a l’estil de Los Panchos, per posar un exemple– amb un nom ben curiós tenint en compte que es referien a les forces armades, refractàries per naturalesa a tot allò que fes ferum a revolta o rebel·lia.
Dissortadament sobre aquest trio no disposo de cap dada més enllà dels records que activa dintre meu –i estic segur que no sóc l’únic– aquesta cançó que trobareu aquí sota complementada una mica més avall per la lletra.
Una lletra que, com les altres que han aparegut fins ara en aquesta sèrie (i les que vindran) mereixen una lectura atenta perquè, més enllà de la simple anècdota, són veritables cròniques socials d’una època ja llunyana i superada per bé que alguns indesitjables pensin que potser fóra convenient tornar a aquells anys de burrera i xarop de bastó institucionalitzats.
(Trío Los Rebeldes, 1958)
Muchacho, te han avisado
que vas a irte al servicio.
Pronto dejarás tu casa
y a tus seres más queridos
Verás llorar a tus padres,
hermanos, novia y amigos
y entre ellos irás dejando
tu corazón repartido.
Cumple con tu obligación
soldado español
la patria es tu deber.
Pues lo que tú haces hoy
tu padre y los demás
ya lo hicieron ayer.
Honra a tu generación
buscando algún blasón
que puedas merecer,
pon en ello el corazón
que orgullo y honra es
ser soldado español.
Tus días tristes pasaron
tus penas se han terminado
al recibir la noticia
de que ya estás licenciado
regresarás a tu pueblo
y verás como tus padres,
hermanos, novia y amigos
con ansia están esperando.
Cumple con tu obligación
soldado español
la patria es tu deber.
Pues lo que tú haces hoy
tu padre y los demás
ya lo hicieron ayer.
Honra a tu generación
buscando algún blasón
que puedas merecer,
pon en ello el corazón
que orgullo y honra es
ser soldado español.
En fi, no em cansaré de repetir-ho: érem així, venim d’allí i, francament, pel que hauria pogut ser tinc la impressió que encara ens n’hem sortit força bé, no?
