El que som, com érem i d’on venim: els quartos, els calers i els pisos.

Tot i que algunes parelles –mons pares, sense anar més lluny– després de casar-se s’instal·laven a casa dels pares (d’ell o d’ella) tot esperant el moment de fer realitat aquella sentència que diu que el casat vol casa, en la majoria dels casos els nuvis triaven un pis de lloguer que per situació i preu fos la més adient per començar la seva vida en comú.
Posar pis volia dir que, a part d’altres despeses, s’havia de moblar mínimament i, per tant, calia disposar d’una mica de diners. Un component fonamental de la recepta que feia possible que aquella salsa matrimonial tot just estrenada anés prenent cos.
Vet aquí un concepte, el diners, que cada llengua defineix de maneres molt variades. Aquí en diem quartos, cèntims, pistrincs, doblers, xavalla, virolla, peles, pasta, calers, duros, gallets, panís i un llarg etcétera.
Com, per exemple, ‘bitllets verds’, que era el color dels papers de mil pessetes, el valor més alt que aleshores circulava.
El cantant Paquito Jerez, vell conegut nostre i ja gairebé de la família, va cantar també a aquests bitllets. El podeu sentir just aquí sota:
Com de costum, la lletra és seva i la música, del mestre Antoni Carcellé :
Com que la lletra –que comença dient: “Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son / esos billetitos verdes siempre dan la salvación.”— no passarà a la història de la lírica popular dels anys 50 i 60 m’estalvio de reproduir-vos-la completa tot i que, una vegada més, la història que ens explica ajuda a entendre com funcionava en aquells anys la, diguem-ne, crònica social.
(Per cert, ara em ve a la memòria que l’invent de definir un milió de pessetes amb la paraula ‘quilo’ és de Manuel Benitez, el Cordobés (vegeu aquí), un torero que durant la dècada dels seixanta va revolucionar la denominada ‘fiesta nacional’ i, de passada, va aconseguir disposar d’un sumptuós compte corrent. Un dia de 1965 un periodista li va preguntar quants diners havia guanyat en aquella temporada i ell va respondre que ‘entre cinc i sis quilos’. Una expressió que va fer fortuna, en els dos sentits del concepte.)
La situació, però, va començar a canviar a partir de 1960 amb la promulgació de la Llei de la Propietat Horitzontal, una llei que no dubto a definir com a revolucionària per les conseqüències que en aquella època va tenir.
Ho vaig explicar no fa gaire aquí mateix (vegeu aquest apunt i aquest altre) i ara us en reprodueixo les parts més significatives:
L’any 1960 la gran majoria de la població vivia en pisos de lloguer.
Formava part de la normalitat: en el pressupost familiar, generalment tirant a migrat, el rebut mensual del pis era un concepte més al costat de les compres a la plaça, l’escola dels fills, la llum i l’agua o la reposició de roba i sabates.
Aquesta situació, però, va canviar notablement quan el 23 de juliol d’aquell any el BOE va publicar la Llei de la Propietat Horitzontal, una disposició que facultava als propietaris de les finques a vendre als seus inquilins el pis que ocupaven.
No cal dir que la novetat va agafar per sorpresa a molta gent i va generar un munt de casos d’angoixa davant d’aquell panorama, inèdit fins aleshores, que abocava a pagar unes quantitats que la majoria no tenia i, en conseqüència, a demanar diners prestats als bancs.
Uns préstecs que t’encadenaven durant uns quants anys i que es formalitzaven amb la signatura de piles i més piles d’aquells documents que de seguida es varen fer terroríficament populars: les lletres de canvi.
Com tot a la vida, però, després del sotrac inicial la gent es va anar adaptant gradualment a la nova situació i puc dir que, si la memòria no em traeix gaire, al cap de tres o quatre anys aquella petita tragèdia que representava la compra del pis es va començar a difuminar.
El daltabaix que per a moltes famílies representava la nova Llei va saltar ràpidament a la cultura popular d’aquell moment fins al punt que les cròniques que millor descriuen com es sentia la gent del carrer varen ser les cançons que se’n varen generar.
I de la mateixa manera que considero que “La dansa del sabre”, de La Trinca, és la millor crònica feta sobre l’assalt de Tejero al Parlament d’españa el 23-F, la cançó que ara us posaré compleix la mateixa funció encara avui, seixanta-cinc anys després que s’implantés el concepte ‘propietat horitzontal’.
Una recomanació prèvia: aneu a buscar una bona loció contra la caspa perquè us caldrà ja que escoltareu a l’humorista Ignacio Fernández Sánchez (vegeu aquí), més conegut en el món de la caspa i l’españolada com Toni Leblanc, cantant en clau de ‘copla’ aflamencada una cançó escrita en aquells mateixos anys amb un títol inequívoc: “Que me venden el piso”.
Au, a sucar-hi pa…
