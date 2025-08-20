El que som, com érem i d’on venim: catequesi familiar.

(La sèrie comença aquí)

(Vegeu aquí l’apunt anterior)

L’any 1962 va irrompre amb força en tots els programes de ràdio (i molt especialment en els de discos sol·licitats) una cançó en forma de diàleg entre una nena de quatre anys i son pare que parlaven de coses relacionades amb Déu Nostre Senyor.

El títol era “Dí papá” i el cantaven Rosa Mary i José Guardiola (filla i pare en la vida real) que, de fet, adaptaven a la llengua del 155 una cançó del mateix títol i tema que pocs mesos abans havia fet furor a França cantada per Georges Guétary i la seva filla Hélène (vegeu aquí).

Aquí teniu, doncs, el “Dí papá” amb l’afegitó, més avall, de la lletra perquè no us perdeu ni un bri de la cosa doctrinal.

Dí papá

larara, larara, larara

larara, larara, larairaira.

Di papá, dónde esta el buen Dios?

dímelo, dímelo,

di papá. (bis)

Pues sí corazón sé donde está,

puede estar en ti en mi

Él esta en cualquier lugar.

Pues si corazón yo sí lo vi

en el monte y en el mar

y en la rosa de tu jardin.

ah si!

Di papá yo podre ver a Dios?

dímelo, dímelo,

di papá. (bis)

Pues sí corazón, si lo veras

cuando adores a mamá

y obedezcas a papá.

Pues sí corazón sí lo veras

cuando aprendas a rezar

y lo llames con ansiedad.

ah si!

Oh papa hoy por fin conocí

al buen Dios que me hará tan feliz

Es verdad corazón, sin pensar

te enseñé donde esta la verdad.

la verdad.

larara, larara, larara.

larara, larara, larara.

I ja que parlem de cançons dialogades –res a veure, però, amb les atrocitats posteriors dels Pimpinela— en els programes de discos sol·licitats mai faltaven cosetes com aquestes que l’any 1958 es deien tot cantant Luís Mariano i la meva admiradíssima Gloria Lasso.

La cançó és deia “Canastos”, no parlava de bàsquet –aquell horrorós esport dels partits que mai s’acaben– i sonava així:

Canastos

La-la, la-la, la-ra-la-la

La-la-ra-la, la-la-la

Con el amor no se juega

¡Ay, canastos!

Que es peor.

Señorita

Hace mucho que la espero soportando el aguacero

Por decirle que la quiero, aunque usted no lo permita

¡Canastos!

¿Qué me responde usted?

Caballero

Nunca he estado enamorada, déjeme una temporada

Porque no me fío nada de un cariño pasajero

¡Canastos!

¡Váyase, por favor!

La-la, la-la, la-ra-la-la

La-la-ra-la, la-la-la

Con el amor no se juega

¡Ay, canastos!

Que es peor.

Señorita

Yo le ofrezco la fortuna, las estrellas una a una

Con el sol y con la luna y el amor que aquí palpita

¡Canastos!

Ya ve que soy formal.

¡Ay, muchachito!

No me importa la riqueza ni he perdido la cabeza

Si le digo con franqueza que un marido necesito (ay, ay, ay)

¡Canastos!

Casarse es lo mejor.

La-la, la-la, la-ra-la-la

La-la-ra-la, la-la-la

Con el amor no se juega

¡Ay, canastos!

Que es peor.

Linda mía

Cuando quiera, estoy dispuesto para hacer el presupuesto

De lo caro que se ha puesto pasar por la vicaría

¡Canastos!

Por algo somos dos.

Con el amor no se juega

¡Ay, canastos!, que es peor

Porque el amor, cuando llega

Es, ¡canastos!

¡Lo mejor!

Però, tot i les dues perles que ja porteu avui entre pit i esquena, el cert és que l’èxit indiscutible d’aquelles sessions radiofòniques per a tota la família ens arribava, també, de la mà de Gloria Lasso amb una cançó que tothom demanava quan naixia una criatura o algun menut de la casa complia anys.

Em refereixo a “Cachito”, una cançó de 1955:

Cachito

Cachito, Cachito, Cachito mío

pedazo de cielo que Dios me dio,

te miro y te miro y al fin bendigo,

bendigo la suerte de ser tu amor.

Me preguntan que por qué eres mi Cachito

y yo siento muy bonito al responder

que porque eres de mi vida un pedacito

al que quiero como a nadie he de querer.

Cachito, Cachito, Cachito mío

pedazo de cielo que Dios me dio,

te miro y te miro y al fin bendigo,

bendigo la suerte de ser tu amor.

A tu lado yo no se lo que es tristeza,

y las horas se me pasan sin sentir;

tu me miras y yo pierdo la cabeza.

y lo único que puedo es repetir:

Cachito, Cachito, Cachitito mío

pedazo de cielo que Dios me dio,

te miro y te miro y al fin bendigo,

bendigo la suerte de ser tu amor.

Cachito, Cachito mío

tu eres el amorcito de mi mamá

y de papá. (Bis)

(Continuarà, però tranquils, que queda ja molt poc…)