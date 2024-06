El cine dels dissabtes.

En diversos apunts d’aquestes Totxanes (i en alguna altra banda) he definit la gent que vàrem nàixer entre 1948 i 1952 –és a dir en la frontissa central del segle XX– com l’última generació amb una infantesa sense televisió. També he dit que hem estat la generació que va arribar al continent digital en patera… i que amb penes i treballs s’hi va instal·lar i va poder donar força guerra.

M’adono, però, que el que encara no havia dit per definir també els de la meva colla és que som la generació del cinema dels dissabtes. Aquelles sessions dobles a partir de les set de la tarda –al matí anàvem a l’Escola— amb ampolla d’aigua, entrepans i plàtans o ametlles de postres menjats tranquil·lament per tota la família –i per totes les famílies de la sala– enmig de la penombra i sota aquell hipnòtic feix de llum que la màquina projectava damunt dels nostres caps fins a una pantalla on totes les meravelles, tots els somnis eren al nostre abast.

Som nosaltres, els que ara tenim entre 72 i 76 anys, els que segurament podem entendre millor i més intensament el que el poeta Antonio Martínez Sarrión (Albacete, 1939-Madrid, 2021) escrivia l’any 1967 a ‘Teatro de operaciones’, el seu primer llibre:

el cine de los sábados

maravillas del cine galerías

de luz parpadeante entre silbidos

niños con sus mamás que iban abajo

entre panteras un indio se esfuerza

para alcanzar los frutos más dorados

yvonne de carlo baila en scherezade

no sé si danza musulmana o tango

amor de mis quince años marilyn

ríos de la memoria tan amargos

luego la cena desabrida y fría

y los ojos ardiendo como faros

Aquelles sales de reestrena i de programa doble formen part, doncs, del que som. Un vincle indestriable que morirà amb nosaltres, vet-ho aquí.

En els darrers anys han aparegut uns quants llibres que parlen dels cines històrics de Barcelona. Jo n’he detectat quatre que ja formen part de la meva biblioteca tot i que desconec si me n’he deixat perdre algun altre. Per si a algú li pot interessar la informació us passo detall dels quatre llibres ordenats segons la data d’edició: