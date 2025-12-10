Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (setembre).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
SETEMBRE
• Primera edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (1981/45 anys).
• Dia 1: Jaume el Just funda a Lleida l’Estudi General (1300/725 anys).
• Dia 2: neix Francesc Cambó (1876/150 anys).
• Dia 2: es mor el folklorista Francesc de Sales Maspons i Labrós (1901/125 anys).
• Dia 4: neix el relligador Emili Brugalla Turmo (1901/125 anys).
• Dia 4: el programa “El matí de Catalunya Ràdio”, conduït per Antoni Bassas, presenta el primer “Enigmàrius” de Màrius Serra (“Aquests només treballen quan volen”, de 6 lletres: PILOTS) (2006/15 anys).
• Dia 5: primera transmissió radiofònica en català d’un partit de futbol. La fa Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona (1976/50 anys).
• Dia 8: Francesc Ferrer i Guàrdia funda a Barcelona l’Escola Moderna (1901/125 anys).
• Dia 9: es mor l’historiador Josep Termes (2011/15 anys).
• Dia 10: neix el músic Rudy Ventura (1926/100 anys).
• Dia 10: arriba a Madrid el Gernika de Picasso (1981/45 anys).
• Dies 11 i 13: primera representació d’El Pessebre, de Pau Casals, a terres catalanes. Casals va dirigir l’Orquestra de Toulouse i l’Orfeó Català. Es va celebrar a Cuixà amb la presència de l’abat Escarré i de 2000 assistents (1966/60 anys).
• Dia 11: un grup de militants del Front Nacional de Catalunya instal·len un altaveu en un balcó de l’Hotel Duval (al carrer de Trafalgar, a tocar de l’Arc de Triomf) i fan sonar “Els Segadors” i una proclama patriòtica (1971/55 anys).
• Dia 11: primera gran manifestació per l’Onze de Setembre a Sant Boi. Hi varen intervenir Octavi Saltor, Jordi Carbonell i Miquel Roca i Junyent (1976/50 anys).
• Dia 11: atemptat d’extrema dreta a la casa de Joan Fuster, a Sueca. Varen explotar dues bombes (1981/45 anys).
• Dia 11: atemptat a les Torres Bessones de Nova York (2001/25 anys).
• Dia 12: primer partit de la història del Barça amb una marca a la samarreta: Unicef (2006/20 anys).
• Dia 13: neix Amadeu Oller, sacerdot, músic i primer rector de la parròquia de Sant Medir (1901/125 anys).
• Dia 13: es mor el músic Josep Maria ‘Ia’ Clua (2011/15 anys).
• Dia 16: obre portes a Perpinyà l’escola La Bressola (1976/50 anys).
• Dia 17: el catalanòfil hongarès Kálmán Faluba compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 18: neix Eduard Junyent i Subirà, sacerdot, historiador i arqueòleg (1901/125 anys).
• Dia 21: neix l’escultor Juli González (1876/150 anys).
• Dia 21: neix el caputxí Joan Botam (1926/100 anys).
• Dia 22: Es creen les travesses de futbol (“quinielas”) (1946/80 anys).
• Dia 22: s’estrena a Barcelona la pel·lícula d’Antoni Ribas ‘La ciutat cremada’ (1976/50 anys).
• Dia 23: el cinema Capitol obre les seves portes a la Rambla de Barcelona (1926/100 anys).
• Dia 24: es mor Antoni Ribera, escriptor i divulgador del fenomen OVNI (2001/25 anys).
• Dia 25: es celebra a la Plaça Monumental de Barcelona la darrera cursa de braus (2011/15 anys).
• Dia 28: l’escriptor Ramon Besora compleix 80 anys (1946/80 anys).
• Dia 29: es mor el periodista Joan Gomis (2001/25 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes d’octubre)
