Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (octubre).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
OCTUBRE
• Surt el primer número de la revista bimestral ‘Taula de Canvi’, dirigida per Alfonso-Carlos Comín. Es publicarà fins al 1981 (1976/50 anys).
• Per impuls i iniciativa de Max Cahner, que n’esdevé l’editor i director, es reprèn la publicació de la Revista de Catalunya (1986/40 anys).
• Obre portes a València ‘Octubre Centre de Cultura Contemporània’ (2006/20 anys).
• Dia 2: neix Francesc Darder, veterinari i naturalista (amb museu a Banyoles) (1851/175 anys).
• Dia 2: es mor l’escriptora Maria Aurèlia Capmany (1991/35 anys).
• Dia 3: es mor el director de cinema Josep Maria Forn (2021/5 anys).
• Dia 4: es mor Giovanni di Pietro Bernardone (Francesc d’Assís) (1226/800 anys).
• Dia 5: el metge i promotor musical Jordi Roch compleix 95 anys (1931/95 anys).
• Dia 6: el publicitari Lluís Bassats compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 6: es mor el traductor Jordi Arbonès (2001/25 anys).
• Dia 6: es mor el periodista Josep Faulí (2006/20 anys).
• Dia 6: es mor el polític Antoni Gutiérrez Díaz, ‘el Guti’ (2006/20 anys).
• Dia 7: es celebra per primera vegada el Dia del Llibre en commemoració del que aleshores es considerava la data de la mort de Cervantes (1926/100 anys).
• Dia 7: assassinat de la periodista Anna Politkóvskaia (2006/20 anys).
• Dia 9: neix Josep Morgades, eclesiàstic, bisbe de Vic i de Barcelona (1826/200 anys).
• Dia 9: neix l’escriptor Tomàs Garcés (1901/125 anys).
• Dia 12: es funda l’Associació Wagneriana de Barcelona (1901/125 anys).
• Dia 17: Barcelona és elegida seu dels Jocs Olímpics de 1992 (1986/40 anys).
• Dia 18: surt el primer número del setmanari ‘Arreu’. Es publicarà fins l’abril de 1977 (1976/50 anys).
• Dia 20: neix Josep Dalmau Olivé, ‘mossèn Dalmau’ (1926/100 anys).
• Dia 23: alçament popular a Hongria contra la presència soviètica. Durarà fins al 4 de novembre (1956/70 anys).
• Dia 24: neix Josep Irla, president de la Generalitat de Catalunya a l’exili (1876/150 anys).
• Dia 24: el cantant i productor de televisió Josep Maria Mainat compleix 80 anys (1946/80 anys).
• Dia 24: discurs de Pau Casals a la ONU (“I am a Catalan…”). Hi estrena l’Himne de les Nacions Unides (1971/55 anys).
• Dia 24: primer dia que es pot contemplar el Gernika de Picasso en el Casón del Buen Retiro, a Madrid (1981/45 anys).
• Dia 25: s’inauguren els Magatzems Jorba al Portal de l’Àngel de Barcelona (1926/100 anys).
• Dia 28: es mor l’editor Rafael Dalmau (1976/50 anys).
• Dia 29: s’inauguren el Funicular i el Tramvia Blau del Tibidabo (1901/125 anys).
• Dia 30: neix l’escriptor Ramon Folch i Camarasa (1926/100 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes de novembre)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!