Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (novembre).

Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie amb les explicacions prèvies.
NOVEMBRE
• Obre portes a Palma la llibreria ‘Cavall Verd’, de Rafael Jaume Mulet (1976/50 anys).
• Dia 1: Rodamots publica el primer Paraulògic (2021/5 anys).
• Dia 2: arriba al zoològic de Barcelona Copito de Nieve (que aleshores encara no es deia Floquet de Neu). L’havia comprat el primatòleg Jordi Sabater Pi a Guinea per 20.000 pessetes (1966/60 anys).
• Dia 4: invasió frustrada de Catalunya coneguda amb el nom de ‘Fets de Prats de Molló’ (1926/100 anys).
• Dia 4: tràgica inundació del riu Arno a Florència, coneguda com ’alluvione’ (1966/60 anys).
• Dia 6: es mor l’escriptor Joan Agut (2011/15 anys).
• Dia 7: neix el metge, escriptor i activista Gonçal Lloveras (1926/100 anys).
• Dia 9: neix el director de cinema Vicente Aranda (1926/100 anys).
• Dia 10: es mor l’escriptora Montserrat Roig (1991/35 anys).
• Dia 10: es mor el poeta Ricard Creus (2021/5 anys).
• Dia 11: s’inaugura la Route 66 que travessa els USA des de l’estat d’Illinois fins a Califòrnia (1926/100 anys).
• Dia 12: estrena a la Sala Tallers ”Àngels a Amèrica”, primera obra que es representa al TNC (1996/30 anys).
• Dia 13: Pau Casals toca “El cant dels ocells” a la Casa Blanca, davant del president Kennedy (1961/65 anys).
• Dia 15: recital històric de Raimon a l’Institut Químic de Sarrià (1966/60 anys).
• Dia 16: es mor l’escriptor Jordi Sarsanedas (2006/20 anys).
• Dia 18: l’escriptora Marta Pessarrodona compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 22: neix el compositor Joaquín Rodrigo (1901/125 anys).
• Dia 22: es lloga l’edifici modernista de l’avinguda de Vallvidrera i a l’estudi de Xavier Miserachs es celebra la primera reunió de l’Escola Eina de disseny (començarà a funcionar a Vallvidrera el gener de l’any següent) (1966/60 anys).
• Dia 26: es funda l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, embrió del que serà, a partir de 1890, el Centre Excursionista de Catalunya (1876/150 anys).
• Dia 28: s’inaugura el mercat del Born (1876/150 anys).
• Dia 29: es mor el polític Francesc Pi i Margall (1901/125 anys).
• Dia 29: es mor el músic George Harrison (2001/25 anys).
• Dia 30: es mor l’arquitecte Oriol Bohigas (2021/5 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes de desembre)
