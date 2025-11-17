Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (març).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
MARÇ
• L’Ajuntament de Barcelona compra el Parc Güell i l’obre al públic en fracassar l’intent de fer-hi una ciutat-jardí (1926/100 anys).
• Surt el primer número de la revista mensual policíaca i de misteri ‘Gimlet’. Sortirà fins l’abril de 1982 (1981/45 anys).
• Obre portes la llibreria La Central del carrer Mallorca (1996/30 anys).
• Dies 1 al 6: vaga de tramvies a Barcelona per protestar per la pujada del bitllet (1951/75 anys).
• Dia 3: moren tres treballadors a Vitòria durant uns enfrontaments entre vaguistes i forces d’ordre públic (“Campanades a morts”) (1976/50 anys).
• Dia 4: el Teatre Romea esdevé la seu del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya (1981/45 anys).
• Dia 9: el poeta Enric Casasses compleix 75 anys (1951/75 anys).
• Dies 9 a 11: es produeix la tancada al convent dels Caputxins de Sarrià conegut com ‘la Caputxinada’ (1966/60 anys).
• Dia 10: neix el teòleg Josep Maria Rovira Belloso (1926/100 anys).
• Dia 10: l’escriptor Manuel Vicent compleix 90 anys (1936/90 anys).
• Dia 11: neix el fotògraf Eugeni Forcano (1926/100 anys).
• Dia 11: l’editor Jordi Úbeda compleix 90 anys (1936/90 anys).
• Dia 11: es mor l’humorista Eugeni Jofra, ‘Eugenio’ (2001/25 anys).
• Dia 11: es mor l’advocat i dirigent esportiu Armand Carabén (2001/25 anys).
• Dia 12: referèndum sobre l’OTAN. Victòria del SÍ, tot i que a Catalunya i Euskadi guanya el NO (1986/40 anys).
• Dia 14: es publica a Diario 16 el ‘Manifest dels 2.300 (españolistes)’ en defensa –deien– de la igualtat de drets lingüístics a Catalunya (1981/45 anys).
• Dia 14: es mor el periodista Ramon Barnils (2001/25 anys).
• Dia 15: es mor l’escriptora Maria Beneyto (2011/15 anys).
• Dia 15: es mor l’escriptor Estanislau Torres (2021/5 anys).
• Dia 16: es crea la Viquipèdia en català. La tercera que es funda després de l’anglesa i l’alemanya (2001/25 anys).
• Dia 17: es mor l’empresari Oriol Regàs (2011/15 anys).
• Dia 18: es constitueix la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes com a reacció al ‘Manifest dels 2.300 (españolistes)’. Es va dissoldre el juny de 1993 (1981/45 anys).
• Dia 18: es promulga la Llei de Premsa i Impremta, coneguda també com a ‘Llei Fraga’ (1966/60 anys).
• Dia 18: s’inaugura el mural de Joan Miró i Llorens Artigas al que avui és la Terminal 2 de l’aeroport de Barcelona (1971/55 anys).
• Dia 18: es mor el capellà i escriptor Josep Maria Ballarín (2016/10 anys).
• Dia 19: primer número de la revista ‘L’Infantil’, inspirada pel seminari de Solsona. Va sortir fins al desembre de 1962, quan es va transformar en la revista ‘Tretzevents’ (1951/75 anys).
• Dia 20: es mor l’actor Carles Flavià (2016/10 anys).
• Dia 24: primera edició de les ‘Conferències quaresmals’ al Gran Price. Es varen celebrar fins al 1970 (1951/75 anys).
• Dia 24: s’autoritza la inscripció en català dels noms al Registre Civil per primer cop en 37 anys (1976/50 anys).
• Dia 26: Jaume el Just i la seva muller Elisenda de Montcada funden (s’hi posa la primera pedra) el Monestir de Pedralbes. La primera missa es va celebrar l’any següent, el 3 de maig de 1927 (1326/700 anys).
• Dia 26: neix el baríton Emili Sagi Barba (1876/150 anys).
• Dia 27: neix el compositor valencià Ruperto Chapí (1851/175 anys).
• Dia 27: neix l’escriptor Joan Carandell Marimon ‘Llorenç de Sant Marc’ (1901/125 anys).
• Dia 27: l’escriptora Antònia Vicens compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 29: Alfons de Borbó mor a Estoril d’un tret accidental de revòlver que li va etzibar son germà Joan Carles. Tenia 14 anys i “Juanito, el campechano”, 18 (1956/70 anys).
• Dia 31: neix mossèn Joan Tusquets Terrats, fundador de l’editorial Lumen i conegut per les seves idees anticomunistes, antisionistes i antimaçòniques (1901/125 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes d’abril)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!