Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (juny).

JUNY
• Es publica el primer número de la revista ‘El Ciervo’ (1951/75 anys).
• Entre juny i setembre el director Francesc Betriu filma pels carrers del barri de Gràcia els exteriors de la pel·lícula “La plaça del Diamant” (1981/45 anys).
• Dia 2: s’inaugura la reconstrucció del pavelló d’Alemanya de Mies van der Rohe a Montjuïc (1986/40 anys).
• Dia 4: el restaurador Josep Mercader obre a Figueres el Motel Empordà (1961/65 anys).
• Dia 5: es mor el biòleg Ramon Turró (1926/100 anys).
• Dia 5: el director teatral Lluís Pasqual compleix 75 anys (1951/75 anys).
• Dia 5: es mor l’escriptor Manuel Garcia Grau (2006/20 anys).
• Dia 7: un tramvia de la línia 30 atropella l’arquitecte Antoni Gaudí. Es va morir tres dies després (1926/100 anys).
• Dia 7: primer recital de Raimon a l’Olympia de París (1966/60 anys).
• Dia 7: es mor l’escriptor i polític Jorge Semprún (2011/15 anys).
• Dia 8: es publica el primer número de la revista setmanal d’humor “La Codorniz”. El director era Miguel Mihura i va aparèixer regularment -amb canvis de director com Álvaro de la Iglesia i Cándido- fins al desembre de 1978 (1941/85 anys).
• Dia 10: es mor l’arquitecte Antoni Gaudí (1926/100 anys).
• Dia 11: primer concert dels Rolling Stones a Barcelona, a la Monumental (1976/50 anys).
• Dia 12: neix la mezzosoprano Maria Lourdes Pichot Gironès ‘Maria Gay’ (1876/150 anys).
• Dia 12: el dramaturg Octavi Egea compleix 80 anys (1946/80 anys).
• Dia 14: l’arquitecte Òscar Tusquets compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 16: es suïcida Ricard Ferraté Gili, pare de Gabriel Ferrater i Joan Ferraté (1951/75 anys).
• Dia 16: es mor l’escriptor Gabriel Galmés (2001/25 anys).
• Dia 18: a Barcelona obre el Parc d’Atraccions de Montjuïc. Funcionarà fins al mes de setembre de 1998 (1966/60 anys).
• Dia 18: es mor el poeta Joan Oliver, ‘Pere Quart’ (1986/40 anys).
• Dia 22: neix la política i pedagoga Marta Mata (1926/100 anys).
• Dia 22: míting fundacional del PSC-Congrés al Palau Blaugrana (1976/50 anys).
• Dia 23: es mor el director de cinema Joaquim Jordà (2006/20 anys).
• Dia 24: acte multitudinari de la Crida a la Solidaritat al Nou Camp (1981/45 anys).
• Dia 27: es mor la política i pedagoga Marta Mata (2006/20 anys).
• Dia 30: es mor l’escriptor i editor Miquel Arimany (1996/30 anys).
