Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (juliol).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
JULIOL
• Primer concert del Cor Madrigal, fundat l’octubre de 1950 pel mestre Manuel Cabero (1951/75 anys).
• Es posen en circulació els bitllets de 500 pessetes dedicats a Jacint Verdaguer amb el poeta abillat amb barretina i la imatge del Canigó vist des de Vernet al revers. L’any 1977 s’emetrà també un segell amb la mateixa imatge (1971/55 anys).
• Surt el primer número de la revista mensual valenciana ‘Saó’ (1976/50 anys).
• Primera Cantada d’Havaneres a Calella de Palafrugell (1966/60 anys).
• Es constitueix l’Assemblea d’Actors i Directors i posa en marxa la primera temporada de teatre popular al Teatre Grec de Montjuïc (1976/50 anys).
• Dia 2: es mor el periodista i cronista de la ciutat de Barcelona Andreu-Avel·lí Artís, ‘Sempronio’ (2006/20 anys).
• Dia 3: l’escriptora i pedagoga Maria Clara Forteza compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 4: als Estats Units es proclama la Declaració d’Independència (1776/250 anys).
• Dia 4: comença la Marxa de la Llibertat. Durarà fins al 12 de setembre (1976/50 anys).
• Dia 4: es mor el pintor Joan Josep Tharrats (2001/25 anys).
• Dia 6: es mor l’editor Josep Vergés (2001/25 anys).
• Dia 6: es mor l’escriptor Miquel Pairolí (2011/15 anys).
• Dia 8: es mor el periodista Joan Mañé i Flaquer (1901/125 anys).
• Dia 8: es mor el periodista Jordi Vendrell (2001/25 anys).
• Dia 9: neix el neuropsiquiatre Jeroni de Moragas (1901/125 anys).
• Dia 9: es mor l’empresari i mecenes Joan Baptista Cendrós i Carbonell (1986/40 anys).
• Dia 10: neix Rafael d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà (1746/280 anys).
• Dia 12: neix Francesc Salvà i Campillo, metge, físic, meteoròleg i inventor (1751/275 anys).
• Dia 13: surt el primer número de la revista mensual ‘Vindicación Feminista’. Es va publicar fins al juliol de 1979 (1976/50 anys).
• Dia 17: el paleontòleg i poeta Miquel de Renzi compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 17: la Generalitat crea la Junta Permanent de Català. Funcionarà fins l’agost de 2001 (1981/45 anys).
• Dia 19: el periodista i filòsof Àlvar Maduell compleix 90 anys (1936/90 anys).
• Dia 19: es celebra la primera Escola d’Estiu Rosa Sensat (1966/60 anys).
• Dia 20: a les golfes de la casa Puig i Cadafalch del carrer Provença es descobreix l’arxiu de la Mancomunitat amagat per Puig el 1923 per preservar-lo de la dictadura de Primo de Rivera (2006/20 anys).
• Dia 21: neix l’arquitecte Gaietà Buïgas i Monravà, autor del monument a Colom de Barcelona (1851/175 anys).
• Dia 22: neix l’arquitecte Jeroni Martorell Terrats (1876/150 anys).
• Dia 22: apareix el setmanari Tele-Estel. Des del primer número publica un encreuat de Tísner. De fet, aquesta és la data de la publicació del primer encreuat en català després de la Guerra Civil. La revista va ser suspesa el 1969 i el 1970 va tancar portes definitivament (1966/60 anys).
• Dia 23: es constitueix l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001/25 anys).
• Dia 27: es mor a València Jaume el Conqueridor (1276/750 anys).
• Dia 28: l’enginyer i arquitecte Santiago Calatrava compleix 75 anys (1951/75 anys).
• Dia 29: neix l’escriptor Antoni Moll i Camps (1926/100 anys).
• Dia 31: es mor el director teatral Fabià Puigserver (1991/35 anys).
• Dia 31: surt el primer número del diari El Punt Avui (2011/15 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes d’agost)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!