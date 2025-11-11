Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (gener).

Els seguidors habituals d’aquestes Totxanes saben que cada any per aquestes dates començava una sèrie de sis o set apunts dedicada a enumerar les efemèrides, aniversaris i commemoracions importants de l’any que és a punt de començar. El títol dels apunts tenien sempre la mateixa estructura: ‘Va passar el (…): aviat farà (…) anys”.
Tenia la impressió que aquest costum l’havia adoptat no fa gaires anys però quan he anat a consultar tots els apunts que he aplegat a la categoria ‘Efemèrides’ (aquesta) m’he trobat amb la sorpresa que el primer text que vaig escriure amb aquesta intenció de recordatori (aquest) és de desembre de 2008. Fa, doncs, disset anys.
Com que ja fa temps que veia que els aniversaris s’anaven repetint, vaig decidir canviar la manera d’enfocar aquest resum de dates significatives i l’he convertit en una cronologia dels dotze mesos a venir. És a dir: les dates significatives de 2026 aplegades per mesos i dintre de cada mes per ordre cronològic. Espero que el canvi us agradi i que la meva feina (feinada, vaja) continuï sent útil a la gent que en feia ús.
Comencem, doncs, pel començament —gener— i al llarg dels propers dies i setmanes aniré detallant la resta fins arribar a desembre.
(NOTA: Al final de cada efemèride trobareu un parèntesis amb dues xifres de color vermell que corresponen a l’any de l’esdeveniment i al temps transcorregut des d’aleshores).
GENER
• Surt a Mèxic el primer número de ‘La Nostra Revista’, fundada i dirigida per Avel·lí Artís i Balaguer. Es publicarà fins al 1954 (1946/80 anys).
• S’acaba l’obligatorietat que tenien els cinemes de projectar el noticiari oficialista No-Do (1976/50 anys).
• Josep Gregori funda a Alzira les Edicions Bromera (1986/40 anys).
• Dia 1: es fusionen les editorials Espasa i Calpe (1926/100 anys).
• Dia 6: el doctor en electrònica i guanyador del concurs ‘Un millón para el mejor’ Xavier Mateu compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 13: Pasqual Maragall compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 14: es mor el polític i periodista Víctor Balaguer (1901/125 anys).
• Dies 15, 16 i 17: Lluís Llach fa tres concerts mítics al Palau dels Esports de Barcelona (1976/50 anys).
• Dia 15: Jimmy Wales i Larry Sanger funden la Viquipèdia i publiquen el primer article (2001/25 anys).
• Dia 16: neix el crític d’art Arnau Puig (1926/100 anys).
• Dia 16: l’escriptora Gemma Lienas compleix 75 anys (1951/75 anys).
• Dia 17: dos avions USA xoquen damunt Palomares (Almería) i deixen anar quatre bombes H al mar sense explotar. Van trigar tres mesos —fins al 7 de març— a localitzar-les (1966/60 anys).
• Dia 20: es crea a la Llotja de Barcelona la Taula de Canvi, la més antiga de què es té coneixement (1401/625 anys).
• Dia 21: neix el llibreter Josep Porter i Rovira (1901/125 anys).
• Dia 21: neix el futbolista Ricardo Zamora (1901/125 anys).
• Dia 22: el capità Henrique Galvao segresta el transatlàntic portuguès “Santa Maria” per protestar contra les dictadures a España i Portugal. Finalment obtindrà exili polític a Brasil (1961/65 anys).
• Dia 26: neix el filòsof i poeta José María Valverde (1926/100 anys).
• Dia 27: es mor l’escriptora Caterina Albert ‘Víctor Català’ (1966/60 anys).
• Dia 27: es mor l’escriptor Carles Hac Mor (2016/10 anys).
• Dia 29: neix el pintor i escenògraf Oleguer Junyent (1876/150 anys).
• Dies 29 a 31: primera edició del Festival de Cançó de Sanremo (1951/75 anys).
• Dia 30: neix l’escriptora Llucieta Canyà (1901/125 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes de febrer)
