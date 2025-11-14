Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (febrer).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
FEBRER
• Joan Triadú publica a l’editorial Selecta dues Antologies: la de poesia catalana (1900-1950) i la de contistes catalans (1850-1950) (1951/75 anys).
• Comença la campanya “Volem bisbes catalans” (1966/60 anys).
• L’editorial Leteradura publica la traducció catalana de l’”Ulisses”, de James Joyce, feta per Joaquim Mallafré (1981/45 anys).
• Dies 1 a 22 de febrer: fredorada polar a Catalunya provinent de Sibèria. La més dura en dos segles (1956/70 anys).
• Dia 1: per primera vegada un jugador del Barça —Johan Cruyff— porta el braçal de capità amb les quatre barres. Va ser al Camp Nou en un partit contra l’Atlètic de Bilbao (1976/50 anys).
• Dia 2: es mor l’escriptor Jaume Vidal Alcover (1991/35 anys).
• Dia 3: es mor l’hel·lenista Alexis-Eudald Solà (2001/25 anys).
• Dia 4: comença l’enderroc de l’antic camp del Barça aal barri de Les Corts (1966/60 anys).
• Dia 4: es mor l’escultor i dibuixant Julià Riu Serra (2006/20 anys).
• Dia 8: bany del ministre Manuel Fraga a la platja de Palomares en la zona on havia caigut una bomba H dels EUA per demostrar que no hi havia perill de radioactivitat (1966/60 anys).
• Dia 9: neix el músic i director de coral Manuel Cabero Vernedas (1926/100 anys).
• Dia 9: The Beatles actuen per primera vegada al Cavern Club de Liverpool (1961/65 anys).
• Dia 13: neix el músic Josep Rodoreda i Santigós, autor del ‘Virolai’ (1851/175 anys).
• Dia 14: es mor l’economista i activista Muriel Casals (2016/10 anys).
• Dia 15: es mor la mezzosoprano Anna Ricci (2001/25 anys).
• Dia 16: es constitueix la Fundació Bíblica Evangèlica de Catalunya (1966/60 anys).
• Dia 16: primera emissió a TV3 del programa “Polònia” (2006/20 anys).
• Dia 16: es mor el cuiner Santi Santamaria (2011/15 anys).
• Dia 16: es mor el poeta Joan Margarit (2021/5 anys).
• Dia 17: es mor la poeta Clementina Arderiu (1976/50 anys).
• Dia 17: es mor el polític i defensor del català Francesc Ferrer i Gironès (2006/20 anys).
• Dia 18: es mor l’editor Francesc de B. Moll (1991/35 anys).
• Dia 20: neix el filòleg i bibliòfil Pere Bohigas i Balaguer (1901/125 anys).
• Dia 21: neix Antoni Desvalls i de Vergós, militar austriacista i marquès del Poal (1666/360 anys).
• Dia 22: es mor Antoni de Villarroel, militar defensor de Barcelona (1726/300 anys).
• Dia 24: es mor el músic Josep Maria Bardagí (2001/25 anys).
• Dia 25: s’instal·la el termòmetre gegant a la façana de can Cottet, al Portal de l’Àngel de Barcelona (1956/70 anys).
• Dia 26: neix el pintor Ramon Calsina (1901/125 anys).
• Dia 27: s’inaugura la reconstrucció de les quatre columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc. Es varen erigir el 1919 i el dictador Primo de Rivera les va fer enderrocar el 1928 (2011/15 anys).
• Dia 29: s’inaugura el Museu d’Història de Catalunya (1996/30 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes de març)
