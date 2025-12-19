Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (desembre… i repicó).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
DESEMBRE
• Es publica l’últim número de la revista ‘Ariel’ (1951/75 anys).
• Antoni M. Alcover funda el ‘Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana’, primera revista filològica dels Països Catalans. Es publicarà fins al 1926 i el 1933 Francesc de B. Moll va reprendre’n la publicació (1901/125 anys).
• Dia 1: Cassià M. Just és elegit abat de Montserrat (1966/60 anys).
• Dia 2: l’escriptor Enric Larreula compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 2: primera representació al Teatre Lliure de Gràcia. Va ser l’obra ‘Camí de nit 1854’, de Lluís Pasqual, amb direcció de Fabià Puigserver (1976/50 anys).
• Dia 4: Narcís Jubany, bisbe de Barcelona. És el primer bisbe català en més de 40 anys a la diòcesi de Barcelona (1971/55 anys).
• Dia 5: el tenor Josep Carreras compleix 80 anys (1946/80 anys).
• Dia 5: surt el primer número de la revista infantil catalana “Cavall Fort” (1961/65 anys).
• Dia 8: la segona cadena de TVE emet el programa “A fondo”, dirigit per Joaquín Soler Serrano, dedicat a Josep Pla (1976/50 anys).
• Dia 9: es mor Ramon Muntaner, cantautor i director de la SGAE (2021/5 anys).
• Dia 10: neix el poeta Blai Bonet (1926/100 anys).
• Dia 10: el músic Ramon Arcusa compleix 90 anys (1936/90 anys).
• Dia 11: es mor Enric Barbat, cantant i fundador dels Setze Jutges (2011/15 anys).
• Dia 13: es mor l’escriptor i filòsof Joan Crexells (1926/100 anys).
• Dia 13: primera Nit de Santa Llúcia. Es va celebrar de manera clandestina a la Llibreria Catalònia —aleshores ‘Hogar del Libro’— i el guanyador del premi Joanot Martorell va ser Josep Pla amb ‘El carrer Estret’ (1951/75 anys).
• Dia 13: comencen les emissions de Ràdio 4, la primera emissora en català des de 1939 (1976/50 anys).
• Dia 14: el llibreter Guillem Terribas compleix 75 anys (1951/75 anys).
• Dia 14: referèndum de la Llei Orgànica de l’Estat (1966/60 anys).
• Dia 15: neix l’editor i crític literari Josep Maria Castellet (1926/100 anys).
• Dia 16: es funda el diari ‘El Correo Catalán’; sortirà fins al 16 de novembre de 1985 (1876/150 anys).
• Dia 17: es mor Josep Manyanet, més conegut com ‘el Pare Manyanet’ (1901/125 anys).
• Dia 19: primer recital de Maria del Mar Bonet. Va ser a l’Ovella Negra de Barcelona (1966/60 anys).
• Dia 21: s’inaugura el carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya (1976/50 anys).
• Dia 22: Santiago Carrillo, que es passejava per Madrid amb perruca, és detingut (1976/50 anys).
• Dia 22: es mor el ninotaire Francesc Vila Rufas, ‘Cesc’ (2006/20 anys).
• Dia 23: es mor l’arquitecte i polític Josep Puig i Cadafalch (1956/70 anys).
• Dia 23: per ordre de Juan Antonio Samaranch, president de la Diputació de Barcelona, es canvia el rètol a l’entrada de l’edifici de la plaça de Sant Jaume pel de “Palau de la Generalitat” (1976/50 anys).
• Dia 27: neix l’historiador i sacerdot Casimir Martí (1926/100 anys).
• Dia 29: neix Pau Casals (1876/150 anys).
• Dia 30: l’escriptor Miquel López Crespí compleix 80 anys (1946/80 anys).
• Dia 30: s’inaugura el paviment de Joan Miró al Pla de l’Ós de la Rambla de Barcelona (1976/50 anys).
EL REPICÓ: EFEMÈRIDES DE 2026 DE LES QUALS NO EM CONSTA NI EL MES NI LA DATA CONCRETA
• Neix Dolors Bonella, ‘La Monyos’ (1851/175 anys).
• S’instal·la al barri de Sants ‘La España Industrial’, fundada el 1847. Se la va conèixer com el ‘vapor nou’ en contraposició al ‘vapor vell’ fundat per Joan Güell a la Bordeta uns anys abans (1851/175 anys).
• Neix l’empresari paperer Lluís Guarro i Casas (1876/150 anys).
• Es funda a Barcelona el Banc Hispano Colonial. Funcionarà fins al 1946, quan va traspassar fons i solars a la Immobiliària Colonial fins a ser absorbit pel Banco Central el 1950 (1876/150 anys).
• Raimon Casellas publica ‘Els sots feréstecs’ (1901/125 anys).
• El director teatral Francesc Nel·lo i German compleix 95 anys (1931/95 anys).
• L’advocat i polític Amadeu Hurtado compleix 90 anys (1936/90 anys).
• El sociolingüísta Lluís Vicent Aracil, l’actor Angel Pavlovsy, l’artista Sílvia Gubern i el sociòleg Joaquim Sempere compleixen 85 anys (1941/85 anys).
• El polític Miquel Sellarés, el músic Albert Batiste, l’ex-abat de Montserrat Josep Maria Soler compleixen 80 anys (1946/80 anys).
• El poeta valencià Joan Navarro compleix 75 anys (1951/75 anys).
• Es funda l’ICESB (Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona). Estarà en actiu fins al 2022, quan l’absorbeix la Fundació Pere Tarrés, vinculada a la Universitat Ramon Llull (1951/75 anys).
• Sota l’aparença d’una entitat dedicada al escacs es funda el Club Comodín que va ser el germen del que a partir de 1958 va ser el Cercle d’Economia (1951/75 anys).
• Es publiquen ‘Bearn, o la sala de les nines’, de Llorenç Villalonga, ‘La casa sota la sorra’, de Joaquim Carbó i ‘Els ulls i la cendra’ d’Estanislau Torres (1966/60 anys).
• Surt el número zero de la revista d’història L’Avenç (1976/50 anys).
• Comença a funcionar el Circ Cric (1981/45 anys).
(Final de la cronologia de 2026)
