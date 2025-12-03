Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (agost).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
AGOST
• Obre portes a Girona El Celler de Can Roca (1986/40 anys).
• Dia 1: el músic Jordi Savall compleix 85 anys (1941/85 anys).
• Dia 2: accident de cotxe mortal de la cantant Cecilia. Tenia 27 anys (1976/50 anys).
• Dia 4: neix la compositora Pepita Llunell i Sanahuja (1926/100 anys).
• Dia 5: la periodista Carme Alcalde compleix 90 anys (1936/90 anys).
• Dia 8: comença la instal·lació de la imatge gegant del Sagrat Cor al capdamunt del temple del Tibidabo (s’acabarà el 10 d’octubre, el 28 d’octubre serà il·luminat des de Roma i el temple serà consagrat com a Basílica Menor) (1961/65 anys).
• Dia 10: neix el pintor Ramon Martí Alsina (1826/200 anys).
• Dia 14: es mor el dramaturg Bertold Brecht. Tenia 58 anys (1956/70 anys).
• Dia 15: Esteve Fortuny pateix un atac cerebral quan actuava amb la Companyia Elèctrica Dharma a Cardedeu. Va morir quatre dies després (1986/40 anys).
• Dia 17: es mor l’escriptor Víctor Mora (2016/10 anys).
• Dia 21: es mor l’urbanista Ildefons Cerdà (1876/150 anys).
• Dia 21: es funda el Grup R d’arquitectura (1951/75 anys).
• Dia 22: neix Cassià M. Just, músic i ex-abat de Montserrat (1926/100 anys).
• Dia 22: Adolfo Suárez declara a la revista ‘París-Match’ que no es pot ensenyar química nuclear ni en català ni en basc (1976/50 anys).
• Dia 22: es mor el filòleg i polític Jordi Carbonell (2016/10 anys).
• Dia 22: es mor el periodista Narcís-Jordi Aragó i Masó (2016/10 anys).
• Dia 23: es mor el fotògraf Xavier Mercadé (2021/5 anys).
• Dia 24: es mor el músic i director de cant coral Oriol Martorell (1996/30 anys).
• Dia 24: es mor Charlie Watts, bateria dels Rolling Stones (2021/5 anys).
• Dia 28: es mor el músic Francesc Burrull (2021/5 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes de setembre)
