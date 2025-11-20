Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2026: una cronologia (abril).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que donava)
ABRIL
• Edicions Destino publica ‘El quadern gris’, primer volum de l’Obra Completa de Josep Pla (1966/60 anys).
• Dia 1: Cuba es proclama República Democràtica Socialista després de la victòria dels rebels comandats per Fidel Castro (1961/65 anys).
• Dia 2: neix la pintora Lluïsa Vidal Puig (1876/150 anys).
• Dies 4 a 11: el Club 49 organitza el primer ‘Saló del Jazz’. Es va celebrar al local del Hot Club de Barcelona situat al passatge Permanyer (1951/75 anys).
• Dia 5: fuga de 29 presos polítics del penal de Segovia. L’endemà la Guardia Civil assassina Oriol Solé Sugrañes (1976/50 anys).
• Dia 5: TVE/Sant Cugat emet el programa ‘El Camaleó’ que simula un cop d’estat a la URSS. Pocs mesos després la realitat confirmaria la ficció (1991/35 anys).
• Dia 6: s’inaugura al número 564 de l’avinguda de la Diagonal (aleshores del Generalísimo) la llibreria Áncora y Delfín, dissenyada per l’interiorista alemany Erwin Bechtold. Va estar oberta fins al febrer de 2012 (1956/70 anys).
• Dia 6: es mor l’activista Arcadi Oliveres (2021/5 anys).
• Dia 8: neix el periodista musical Albert Mallofré (1926/100 anys).
• Dia 8: es mor l’actor Alfred Lucchetti (2011/15 anys).
• Dia 11: neix l’escriptor Estanislau Torres (1926/100 anys).
• Dia 11: s’estrena al Teatre Capsa de Barcelona “El retaule del Flautista”, de Jordi Teixidor (1971/55 anys).
• Dia 12: el cosmonauta soviètic Iuri Gagarin és el primer home a realitzar un vol espacial tripulat. A bord de la nau Vostok I va fer la volta a la Terra en 108 minuts (1961/65 anys).
• Dia 14: neix el cuiner Josep Mercader, fundador del Motel Empordà (1926/100 anys).
• Dia 16: s’estrena al Teatre Nou ‘Cançó d’amor i de guerra’ (1926/100 anys).
• Dia 17: l’organista Montserrat Torrent compleix 100 anys (1926/100 anys).
• Dia 18: comença a la Xina Popular la Revolució Cultural (1966/60 anys).
• Dia 21: primer concert a Barcelona de Bruce Springsteen (Palau Municipal dels Esports). Hi presenta “The River” (1981/45 anys).
• Dia 23: surt el primer número del diari ‘Avui’. Josep Faulí n’és el director i Josep Maria Cadena, el subdirector; es publica també la primera columna ‘El llenguatge’ d’Albert Jané (fins al 21 d’abril sortiran 2.741 columnes) i Josep Maria Espinàs publica el primer article de la secció ‘A la vora de…’ (la va mantenir fins al gener de 1999, quan va passar a El Periódico) (1976/50 anys).
• Dia 23: es mor Josep Pla. Tenia 84 anys (1981/45 anys).
• Dia 25: es mor Joan Alcover, poeta, assagista i polític mallorquí (1926/100 anys).
• Dia 28: “Pacte del Majèstic” entre CiU i PP (1996/30 anys).
• Dia 29: debut de Laszi Kubala en un partit Sevilla-Barça de Copa que es guanya per 1 a 2 (amb un dels gols fet pel futbolista hongarès) (1951/75 anys).
• Dia 29: es constitueix a Vic Editora General, S.A. (Edigsa). Els fundadors són Francesc Cabana, Josep Maria Macip i els germans Josep i Ignasi Espar Ticó (1961/65 anys).
(Continuarà amb la cronologia del mes de maig)
