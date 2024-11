Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2025: una cronologia (març).

Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie amb les explicacions prèvies.

MARÇ

• S’inauguren els Magatzems El Águila a la cantonada del carrer Pelai i la plaça Universitat de Barcelona. Un incendi els destruirà el juny de 1981 (1925/100 anys).

• S’inaugura el polígon d’habitatges Ciutat Badia (1975/50 anys).

• Es publica per primera vegada a la revista ‘Serra d’Or’ la secció de Miquel Pujadó ‘A puntades de veu’ dedicada a la cançó (1985/40 anys).

• Dia 3: neix Antonio González Batista, el Pescaílla, un dels fundadors de la rumba catalana (1925/100 anys).

• Dia 4: Ple de l’Ajuntament de Barcelona amb el NO de 18 regidors contra un crèdit per l’ensenyament del català presentat pel regidor Jacint Solé Padró (1975/50 anys).

• Dia 5: Els telèfons de Barcelona passen de tenir cinc xifres a tenir-ne sis (1950/75 anys).

• Dia 7: Ple de l’Ajuntament de Girona que denega també un crèdit per l’ensenyament del català presentat pel regidor Joan Paredes (1975/50 anys).

• Dia 10: es mor Ovidi Montllor. Tenia 52 anys (1995/30 anys).

• Dia 12: neix el músic i compositor Juli Garreta (1875/150 anys).

• Dia 12: l’Abat Escarré és expulsat d’españa i ha d’exiliar-se a Viboldone, prop de Milà, per les seves declaracions al diari ‘Le Monde’ (1965/60 anys).

• Dia 13: la Covid obliga a confinar la població a casa seva (2020/5 anys).

• Dia 17: l’escriptor Luís Goytisolo compleix 90 anys (1935/90 anys).

• Dia 20: el dictador Miguel Primo de Rivera dissol la Mancomunitat de Catalunya (1925/100 anys).

• Dia 20: l’editor Jorge Herralde compleix 90 anys (1935/90 anys).

• Dia 20: primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Guanya Jordi Pujol (1980/45 anys).

• Dia 22: s’inaugura a Cerdanyola del Vallès el Sincrotró ‘Alba’ (2010/15 anys).

• Dia 24: es mor el músic i compositor de sardanes Pep Ventura (1875/150 anys).

(Continuarà amb la cronologia del mes d’abril)