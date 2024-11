Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2025: una cronologia (gener).

Els seguidors habituals d’aquestes Totxanes saben que cada any per aquestes dates començava una sèrie de sis o set apunts dedicada a enumerar les efemèrides, aniversaris i commemoracions importants de l’any que és a punt de començar. El títol dels apunts tenien sempre la mateixa estructura: ‘Va passar el (…): aviat farà (…) anys”.

Tenia la impressió que aquest costum l’havia adoptat no fa gaires anys però quan he anat a consultar tots els apunts que he aplegat a la categoria ‘Efemèrides’ (aquesta) m’he trobat amb la sorpresa que el primer text que vaig escriure amb aquesta intenció de recordatori (aquest) és de desembre de 2008. Fa, doncs, quinze anys.

Com que ja fa temps que veia que els aniversaris s’anaven repetint, vaig decidir canviar la manera d’enfocar aquest resum de dates significatives i l’he convertit en una cronologia dels dotze mesos a venir. És a dir: les dates significatives de 2025 aplegades per mesos i dintre de cada mes per ordre cronològic. Espero que el canvi us agradi i que la meva feina (feinada, vaja) continuï sent útil a la gent que en feia ús.

Comencem, doncs, pel començament –gener– i al llarg dels propers dies i setmanes aniré detallant la resta fins arribar a desembre.

(NOTA: Al final de cada efemèride trobareu un parèntesis amb dues xifres de color vermell que corresponen a l’any de l’esdeveniment i al temps transcorregut des d’aleshores).

GENER

• Dia 1: neix el músic Xavier Cugat (1900/125 anys).

• Dia 1: el temut ‘Efecte 2000’ passa sense pena ni glòria (2000/25 anys).

• Dia 4: manifest internacional per aturar les obres de la Sagrada Família. Entre d’altres, el signen Joan Miró i Le Corbusier (1965/60 anys).

• Dia 5: l’escriptor Ignasi Riera compleix 85 anys (1940/85 anys).

• Dia 5: la Guàrdia Civil i el sometent encerclen a Sant Celoni al maquis Quico Sabaté i el maten (1960/65 anys).

• Dia 9: obre portes a la plaça Reial de Barcelona la sala Jamboree dedicada al jazz (1960/65 anys).

• Dia 17: neix Roger de Llúria (1245/780 anys).

• Dia 17: segon centenari de la celebració de la Festa dels Tres Tombs al barri barceloní de Sant Antoni (1825/200 anys).

• Dia 17: s’inaugura l’aeroport Lleida-Alguaire, el primer de gestió catalana (2010/15 anys).

• Dia 23: neix Sant Vicent Ferrer (1350/675 anys).

• Dia 25: el poeta, traductor i dramaturg Lluís Solà compleix 85 anys (1940/85 anys).

• Dia 28: neix l’advocat i polític Amadeu Hurtado (1875/150 anys).

• Dia 28: la Junta del Col·legi d’Advocats de Barcelona aprova la iniciativa de celebrar un Congrés de Cultura Catalana. Va perllongar-se fins al 8 de desembre de 1977 (1975/50 anys).

(Continuarà amb la cronologia del mes de febrer)