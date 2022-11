Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2023: una cronologia (gener).

Els seguidors habituals d’aquestes Totxanes saben que cada any per aquestes dates començo una sèrie de sis o set apunts dedicada a enumerar les efemèrides, aniversaris i commemoracions importants de l’any que és a punt de començar. El títol dels apunts tenien sempre la mateixa estructura: ‘Va passar el (…): aviat farà (…) anys”.

Tenia la impressió que aquest costum l’havia adoptat no fa gaires anys però quan he anat a consultar tots els apunts que he aplegat a la categoria ‘Efemèrides’ (aquesta) m’he trobat amb la sorpresa que el primer text que vaig escriure amb aquesta intenció de recordatori (aquest) és de desembre de 2008. Fa, doncs, catorze anys.

Com que ja fa temps que veia que els aniversaris s’anaven repetint, a partir d’enguany he decidit canviar la manera d’enfocar aquest resum de dates significatives i l’he convertit en una cronologia dels dotze mesos a venir. És a dir: les dates significatives de 2023 aplegades per mesos i dintre de cada mes per ordre cronològic. Espero que el canvi us agradi i que la meva feina (feinada, vaja) continuï sent útil a la gent que en feia ús.

Comencem, doncs, pel començament –gener– i al llarg dels propers dies i setmanes aniré detallant la resta fins arribar a desembre.

(NOTA: Al final de cada efemèride trobareu un parèntesis de color vermell amb dues xifres que corresponen a l’any de l’esdeveniment i al temps transcorregut des d’aleshores).

GENER

• Dia 1: la National Science Foundation (NSF) posa en marxa la primera xarxa de llarg abast, considerada el principi d’internet (1983/40 anys).

• Dia 6: neix Joaquim Mir, pintor (1873/150 anys).

• Dia 6: durant l’acte de concessió del Premi Josep Pla l’escriptor Hèctor Bofill, que en va ser el guanyador, va llançar la frase ‘Som imparables!’ (2003/20 anys).

• Dia 8: l’escriptor i periodista Joan de Sagarra fa 85 anys (1938/85 anys).

• Dia 10: es mor el crític d’art Alexandre Cirici Pellicer (1983/40 anys).

• Dia 11: l’escriptor Eduardo Mendoza fa 80 anys (1943/80 anys).

• Dia 12: l’escriptora Carme Riera fa 75 anys (1948/75 anys).

• Dia 13: el diari La Vanguardia estrena la secció ‘La Contra’ amb els periodistes Víctor M. Amela, Lluís Amiguet i Ima Sanchís (1998/25 anys).

• Dia 18: neix Carles Buïgas, arquitecte i enginyer (1898/125 anys).

• Dia 21: l’actriu Julieta Serrano fa 90 anys (1933/90 anys).

• Dia 21: primer recital a l’Olympia de París de Lluís Llach (1973/50 anys).

• Dia 22: neix Ferran Canyameres, escriptor (1898/125 anys).

• Dia 27: el pedagog Joaquim Arenas fa 85 anys (1938/85 anys).

• Dia 28: el Teatre Villarroel de Barcelona obre les seves portes amb l’espectacle ‘Quejío’, de Salvador Távora (1973/50 anys).

• Dia 31: es mor l’escriptor Jaume Fuster (1998/25 anys).

(Continuarà amb la cronologia del mes de febrer)