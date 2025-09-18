Dues piscines petites que són uns bells oceans (1).

Tot i la meva venerable condició d’avi de tres néts –una de 13 anys i dos noiets de 4 i 2 anys, respectivament– i arrossegant, a més a més, un passat notori de persona no només lletraferida sinó molt atenta a les novetats del nostre món editorial he de confessar que no em puc considerar en absolut un lector solvent de literatura infantil i juvenil. Em sap greu, però és així i no em sembla que ara, amb una biografia de tres quarts de segle damunt de les costelles, sigui el moment d’amagar-ho.
Tanmateix la meva condició de persona afortunada fa que de tant en tant m’assabenti, gairebé per atzar, de coses importants.
És el cas de dues petites meravelles en format de llibre (pertanyents, en principi, al gènere destinat als nois i noies, tot i que ho podríem discutir molt) l’existència de les quals (d’una de les dues meravelles, almenys) em va arribar gràcies a aquest programa de Catalunya Ràdio absolutament imprescindible pels amants de la literatura que es diu “Ciutat Maragda” (vegeu aquí) i que des d’aquest mes de setembre ha canviat d’horari: abans se’l podia escoltar els dissabtes a les 11 de la nit (em refereixo, és clar, als dissabtes sense retransmissió de futbol; és a dir, gairebé cap) i ara ha passat a la 1 del migdia del mateix dia.
Precisament va ser en el programa del 6 de setembre, el que estrenava la temporada i el nou horari, que vaig sentir a parlar per primera vegada de l’editorial Piscina, un petit oceà. Una editorial tarragonina creada el 2011 per Joan Rioné, director teatral i editor, i especialitzada en contes il·lustrats sense limitacions explícites d’edat però amb una cura exquisida pels aspectes formals de cada llibre que treuen al carrer.
El llibre en qüestió es diu “De tot el que estimo” i parteix d’un text de Pere Calders acompanyat de vint-i-dues il·lustracions de la dibuixant mexicana instal·lada a Catalunya Alejandra Zúñiga Cárdenas.
Val a dir que en l’últim “Poc Cas” -el pòdcast que Vilaweb dedica a parlar dels llibres per als més joves– de la temporada passada (vegeu aquí) també es va parlar elogiosament d’aquest llibre.
“De tot el que estimo” és, de fet, el segon (i últim fins ara) títol d’una col·lecció que es va obrir fa uns quants mesos amb “Lluny del món”, llibre creat a partir d’un poema de Kavafis.
Dedicaré els dos apunts següents a parlar amb una mica més de detall d’aquests llibres però ja us avanço que de cara a la imminent Setmana del Llibre en Català (vegeu aquí) són dues opcions que us recomano que tingueu en compte a l’hora de planificar les vostres compres.
(Continuarà)
