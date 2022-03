Dia Mundial de la Poesia 2022: “Si puc”, de Gabriel Ferrater (1922-1972).

Com cada 21 de març (vegeu aquí) les Totxanes recorden que el primer dia de la primavera també és –tal com va declarar la Unesco el 1999– el Dia Mundial de la Poesia. L’obra triada per celebrar la festa a casa nostra continua la tònica iniciada el 2020 quan, amb motiu de l’Any Josep Carner, no es va encarregar cap poema inèdit i se’n va triar un del Príncep dels Poetes.

El poema de la present edició es titula “Si puc” i és de Gabriel Ferrater, aprofitant que enguany en commemorem el centenari del naixement i el mig segle de la seva mort. El web de l’aniversari el podeu veure aquí i la pàgina especial que la Institució de les Lletres Catalanes ha preparat amb motiu de l’esdeveniment la podeu veure aquí.

Us recomano molt especialment que feu una ullada a l’opuscle (aquest) que, com cada any, s’ha confegit amb traduccions del poema a una vintena llarga de llengües.

Si heu arribat fins aquí només us faltarà fer dues coses més: llegir el poema de Gabriel Ferrater (el reprodueixo aquí sota) i que contribuïu a fer que, tot i la murga de la pandèmia, el Dia Mundial de la Poesia -o, si més no, el seu esperit- duri tot l’any i no s’acabi a les dotze de la nit.

Si puc

Alguna cosa ha entrat

dins algun vers que sé

que podré escriure, i no

sé quan, ni com, ni què

s’avindrà a dir. Si puc

te’l duré cap a tu.

Que digui els teus cabells

o l’escata de sol

que et vibra en aquesta ungla.

Però potser no sempre

tindré del tot present

el que ara veig en tu.

He sentit el so fosc

d’una cosa que em cau

dins algun pou. Quan suri,

he de saber conèixer

que ve d’aquest moment?

Gabriel Ferrater

Les dones i els dies, 1968 [Menja’t una cama, 1962]