Dia Mundial de la Poesia 2023: “Tant si baixes la vista vers la immunda”, del Rector de Vallfogona (1579-1623).

Com cada 21 de març les Totxanes recorden que el primer dia de la primavera també és –tal com va declarar la Unesco el 1999– el Dia Mundial de la Poesia. L’obra triada enguany per celebrar la festa a casa nostra continua la tònica iniciada el 2020 quan, amb motiu de l’Any Josep Carner, no es va encarregar cap poema inèdit sinó que se’n va triar un del protagonista de la commemoració.

El poema de la present edició es titula “Tant si baixes la vista vers la immunda” i és de Francesc Vicent García, Rector de Vallfogona, aprofitant que enguany commemorem el quart centenari de la seva mort. El web de l’aniversari el podeu veure aquí i forma part de la llista de commemoracions oficials de la Generalitat de Catalunya d’aquest 2023 (vegeu-la aquí).

La pàgina especial que la Institució de les Lletres Catalanes ha preparat amb motiu de l’esdeveniment la podeu veure aquí.

Us recomano molt especialment que feu una ullada a l’opuscle (aquest) que, com cada any, s’ha confegit amb traduccions del poema a una vintena llarga de llengües.

Si heu arribat fins aquí només us faltarà fer dues coses més: llegir el poema -un esplèndid sonet del Rector de Vallfogona que reprodueixo aquí sota (adaptat, per cert, per Josep Pedrals, comissari de l’Any Rector de Vallfogona)- i que, escampant la bona nova, contribuïu a fer que el Dia Mundial de la Poesia -o, si més no, el seu esperit- duri tot l’any i no s’acabi a les dotze de la nit.

TANT SI BAIXES LA VISTA VERS LA IMMUNDA

Tant si baixes la vista vers la immunda

gruta de l’Univers, alberg de pena,

on mai no s’ha avingut la llum serena

amb les tenebres de la nit profunda,

com si mires el cel, on claror abunda,

seguint dels signes la daurada vena,

o en la gran bola de fogueres plena,

busques els fonaments on tot es funda;

tant si te’n vas cap a la terra freda,

que un pàl·lid sol amb raigs escassos mira,

o cap al camp que l’equinocci abrasa,

si entres en mar tempestuosa o queda,

o estàs en terra, assossegat o amb ira…

Sempre, fidel lector, seràs un ase.

Francesc Vicent Garcia (Rector de Vallfogona)

Obra completa [“Sonets”], 1984

Adaptació de Josep Pedrals