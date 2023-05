Coses americanes dels 60: el Pare Peyton i Viva la Gente!, per exemple…

Si heu llegit amb interès el que Marta Vallverdú explica a ‘Seixantisme’ (vegeu aquí i també aquí), o senzillament, si per edat vàreu ser testimonis d’aquell temps recordareu que la dels anys seixanta va ser la dècada en la qual vàrem començar a conèixer novetats que ens arribaven d’Amèrica. L’inventari seria molt extens i inclouria, sense cap mena de dubte, conceptes com la Guerra del Vietnam i la forta oposició popular que va desencadenar, la figura de Martin Luther King, l’assassinat dels germans John i Robert Kennedy (1963 i 1968) i el moviment ‘hippie’ començat l’estiu de 1967 a la cruïlla dels carrers Haigh i Ashbury, a San Francisco. I faig curt.

Però també de la complexa nació americana ens arribaven ‘altres coses’ que contrastaven amb el discurs extremista que torbava al règim i a les seves ments pensants que per aquella època s’havien conjurat en una missió gairebé sagrada: que cap súbdit español anés a l’infern.

En aquest context recordo l’arribada del Pare Peyton (vegeu aquí) que l’any 1965 va aterrar a Madrid i a Barcelona predicant el que es va dir ‘la Cruzada del Rosario en familia’ que tenia un lema contundent: ‘La familia que reza unida permanece unida’. Peyton va tenir un ampli suport de TVE i recordo que va fer algunes trobades multitudinàries per resar el Rosari que varen superar el que fins aleshores havíem vist sobre el tema per aquests barris…

El Pare Peyton dirigint un Rosari multitudinari a la Diagonal barcelonina.

Una altra novetat arribada de les Amèriques va ser el grup ‘Viva la Gente!’, fundat el 1965 i que aquí va actuar en dues ocasions: el juny de 1969 al Palau dels Esports (hi vaig anar) i una segona el novembre de 1973. Com que el grup no baixava de cent trenta persones allí on actuava demanava a la gent si els podien acollir a casa seva. Pel que fa a aquesta segona actuació l’A. em fa recordar (jo ho havia oblidat del tot) que vàrem plantejar-nos seriosament d’acollir alguns membres del grup en el nostre piset del carrer del Telègraf, al Guinardó. Feia un any que ens havíem casat i disposàvem encara d’un parell d’habitacions lliures. Finalment la idea no va quallar i ni vàrem tornar a veure cap més actuació del grup ni vàrem tenir cap hoste vingut de les Amèriques.

El missatge de pau, concòrdia i fraternitat universal de ‘Viva la Gente!’ el podeu veure bastant ben reflectit en aquesta gravació dels arxius de TVE que al llarg de cinc minuts fa un resum de les actuacions de 1969 i 1973. No us perdeu gaires detalls, que coses així ja no es veuen ara…

I aquí us deixo les lletres de les seves cançons més populars.

Viva la Gente!

Esta mañana de paseo

Con la gente me encontré

Al lechero, al cartero y al policía saludé

En puertas y ventanas también reconocí

Mucha gente que antes ni siquiera la vi

Viva la gente, la hay donde quiera que vas

Viva la gente, es lo que nos gusta más

Con más gente a favor de gente

En cada pueblo y nación

Habría menos gente difícil y más gente con corazón

Habría menos gente difícil y más gente con corazón

Gente de las ciudades y también del interior

La vi como un ejército

Cada vez mayor

Y entonces me di cuenta de una gran realidad

Las cosas son importantes

Pero la gente lo es más

Viva la gente, la hay donde quiera que vas

Viva la gente, es lo que nos gusta más

Con más gente, a favor de gente

En cada pueblo y nación

Habría menos gente difícil y más gente con corazón

Habría menos gente difícil y más gente con corazón

Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal

Mas no dejes que ninguno

Ataque a la humanidad

Ámalos como son y lucha porque venzan

El amor sobre el odio

Y la paz sobre la guerra

Viva la gente, la hay donde quiera que vas

Viva la gente, es lo que nos gusta más

Con más gente a favor de gente

En cada pueblo y nación

Habría menos gente difícil y más gente con corazón

Habría menos gente difícil y más gente con corazón

Viva la gente, la hay donde quiera que vas

Viva la gente, es lo que nos gusta más

Con más gente a favor de gente

En cada pueblo y nación

Habría menos gente difícil y más gente con corazón

Habría menos gente difícil y más gente con corazón

Viva la gente, la hay donde quiera que vas

Viva la gente, es lo que nos gusta mas

Con más gente a favor de gente

En cada pueblo y nación

Habría menos gente difícil y más gente con corazón.

¿De qué color es la piel de Dios?

Buenas noches, dije a mi hermano pequeño

cuando cansado se acostó

entonces me dijo con tierna voz:

“Papá, de qué color es la piel de Dios?”

de qué color es la piel de dios

de qué color es la piel de dios

dije negra, amarilla, roja blanca es

todos son iguales a los ojos de Dios

Con grandes ojos me miró y asombrado preguntó:

porqué luchar a causa del color?

si somos iguales ante el Señor?

de qué color es la piel de dios?

de qué color es la piel de dios?

dije negra amarilla roja blanca es

todos son iguales a los ojos de Dios

Hijo, eso es parte de un pasado feliz

pero pronto todo eso tardará a su fin

tendremos que aprender para el porvenir

todos como hijos en Dios vivir

de qué color es la piel de dios?

de qué color es la piel de dios?

dije negra amarilla roja blanca es

todos son iguales a los ojos de Dios

Cristo nos ha dado una oportunidad

en crear un mundo de fraternidad

las diferentes razas han de trabajar

unidas con fuerza de mar a mar

de qué color es la piel de dios?

de qué color es la piel de dios?

dije negra amarilla roja blanca es

todos son iguales a los ojos de Dios

todos son iguales a los ojos de Dios

todos son iguales a los ojos de Dios