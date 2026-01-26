(L’apunt d’avui em sembla summament oportú i adient perquè va ser un 26 de gener de 1939 -fa vuitanta-set anys- quan es va produir allò que el feixisme va denominar ‘la liberación de Barcelona’; és a dir l’entrada de les tropes franquistes per la Diagonal barcelonina amb el general Yagüe (un fervent falangista conegut també com el carnisser de Badajoz) al capdavant. Per cert, si aneu a Sòria veureu que, encara avui, el poble on va nèixer aquest indesitjable (vegeu aquí) el té present en el seu topònim: San Leonardo de Yagüe.)
Llegint cròniques dels últims anys 70 em trobo amb una frase que s’havia quedat discretament amagada en un racó del meu cervell. Em refereixo a aquell lema dels principis del moviment feminista que diu que una dona sense un home és com un peix sense bicicleta.
I per aquelles coses de la memòria la frase m’ha portat directament a una cançó que vaig sentir per primera vegada a“Novecento” (vegeu aquí), la pel·lícula de Bernardo Bertolucci estrenada el 1976. Ara fa cinquanta anys.
Buscant per la xarxa informació sobre la tonada en qüestió m’assabento que es diu ‘La Lega’ (vegeu aquí), que és una canción popular italiana de la región de l’Emilia-Romanya, cantada inicialmente pels pagesos de les plantacions d’arròs de la vall del riu Po i que de seguida va esdevenir símbol de la revolta camperola contra els patrons. Molt especialment, de la revolta de les dones.
Vegeu aquí sota la seqüència de ‘Novecento’ on es canta aquest himne:
I aquí teniu la lletra:
Sebben che siamo donne
Paura non abbiamo
Per amor dei nostri figli
Per amor dei nostri figli
Sebben che siamo donne
Paura non abbiamo
Per amor dei nostri figli
In Lega ci metiamo
O li o li o la
E la lega la crescerà
E noialtri socialisti
E noialtri socialisti
O li o li o la
E la lega la crescerà
E noi altri lavoratori
Vogliamo la libertà
E la libertà non viene
Perchè non c’è l’unione
Crumiri col padrone
Crumiri col padrone
E la libertà non viene
Perchè non c’è l’unione
Crumiri col padrone
Son tutti da ammazzar
Sebben che siamo donne
Paura non abbiamo
Abbiamo delle belle buone lingue
Abbiamo delle belle buone lingue
Sebben che siamo donne
Paura non abbiamo
Abbiam delle belle buone lingue
E ben ci difendiamo
E voialtri signoroni
Che ci avete tanto orgoglio
Abbassate la superbia
Abbassate la superbia
E voialtri signoroni
Che ci avete tanto orgoglio
Abbassate la superbia
E aprite il portafoglio
O li o li o la
E la lega la crescerà
E noialtri lavoratori
E noialtri lavoratori
O li o li o la
E la lega la crescerà
E noialtri lavoratori
I vuruma vess pagà
O li o li o la
E la lega la crescerà
E noialtri socialisti
E noialtri socialisti
O li o li o la
E la lega la crescerà
E noialtri socialisti
Vogliamo la libertà
I aquí us passo un parell més de versions de “La Lega”:
