¿Com m’organitzo la feina de controlar els aniversaris i les commemoracions? (4)

Vistos els antecedents de l’assumpte era bastant clar que no trigaria a prendre una primera decisió organitzativa: controlar en una llista els esdeveniments familiars més significatius: naixements, sants, entrades a Escola, Primeres Comunions, casaments, defuncions, etc. Amb una data de començament molt clara: l’any 1950, el del meu naixement.
Com he dit, el pinyol inicial de tot plegat va ser l’entorn familiar més immediat però no va passar gaire temps –preguntant a uns i a altres, revisant àlbums de fotografies…– fins al moment que el cercle es va anar ampliant i expandint. Tenir unes quantes dates fixades en una llista em permetia trobar noves utilitats a l’invent. I així vaig començar a relacionar dates diguem-ne periòdiques amb fets concrets. Per exemple: uns dies d’agost a les Coves d’Altamira (les autèntiques, eh?) que van coincidir amb l’any que per Setmana Santa havíem fet unes primeres reformes a la cuina i la seguretat que dotze mesos després vàrem visitar Tunísia.
I així vaig continuar amb la convicció, demostrada a cada moment, que els records funcionen com les cireres i que quan n’estires un és molt fàcil que es presentin a la trobada dos o tres més que no estaven inicialment previstos.
Quan vaig veure que la llista d’esdeveniments familiars la podia considerar completa (o, si més no, sense forats flagrants) el següent pas va ser associar grans notícies del món a la cronologia de casa. Continuo amb els exemples: assassinat de Kennedy, guerra del Vietnam, aparició dels Beatles i dels Rolling Stones, mort del dictador, aparició del primer diari en català, veredictes de premis literaris, publicació de llibres singulars, etc.
Des dels últims anys vuitanta jo ja era col·laborador del suplement de llibres del diari Avui i de la revista ‘Serra d’Or’ i els articles que hi escrivia varen ser les primeres experiències d’aquest aprofitament del que en podríem dir ‘dates col·laterals”.
La idea de confeccionar llistes d’aquest tipus la situo, doncs, en els últims anys del segle passat (ja sé que sona estrany que, amb tant control, no anotés els moments de presa de decisions més importants del procés, però ja se sap que ningú no és perfecte) i de seguida vaig adonar-me que era molt útil –i alliçonador– relacionar la història particular amb la col·lectiva amb la convicció que no som illes separades de l’entorn i que, per tant, tot ajuda i tot compta a l’hora de farcir el feix.
A aquelles alçades jo ja tenia molt clar que havia de convertir-me en una espècie d’antena en permanent estat de recepció i emissió de dates i dades.
Certament ningú m’apressava perquè aquella feina quedava reduïda principalment a l’àmbit personal, però per si de cas no abaixava la guàrdia i quan enxampava una dada nova em faltava temps per incorporar-la al cove tot esperant que algun dia, tard o d’hora, allò que anava fent pel meu compte i com un exercici d’atenció constant al que passava al voltant meu pogués tenir una projecció cap a més gent.
I aquell dia va arribar quan el Pare Massot, director de la revista Serra d’Or, em va dir que volia veure’m.
Era el mes de juny de l’any 2014.
(Continuarà)
