¿Com m’organitzo la feina de controlar els aniversaris i les commemoracions? (3)

(La sèrie comença aquí)
(Vegeu aquí el capítol anterior)
Com no podia ser d’una altra manera la condició de drapaire m’arriba directament dels meus ancestres familiars.
Ho vaig explicar fa uns quants anys aquí mateix en dos apunts (aquest i també aquest) que fareu molt bé de recuperar per fer-vos càrrec dels antecedents d’aquesta història.
Una de les manifestacions més habituals dels qui estem tocats pel llamp dels drapaires és la tirada cap al col·leccionisme. És a dir, la tirada a aplegar coses amb un criteri específic que marca la manera com ordenem i organitzem tot el material que recollim.
De fet, la meva dèria per les llistes sobre la qual us parlava en el començament d’aquesta sèrie no és més que una variant del vici de col·leccionar que té un avantatge incorporat molt important (sobretot en els temps que ens toca de viure caracteritzats per l’abundància de pisos amb pocs metres quadrats): les llistes no ocupen espai.
Guardar, endreçar, triar, indexar i catalogar són parts d’un procés un dels requisits del qual és la constància. I un exemple inequívoc d’aquesta constància és l’hàbit de comprar cada dia almenys un diari.
En alguna altra banda d’aquestes Totxanes ho he explicat: des que tenia 15 o 16 anys fins avui que sóc a punt de fer-ne 76 cada dia he anat al quiosc per comprar premsa. Per llegir-la, és clar, però també (molt important) per retallar i arxivar totes les notícies que toquen temes del meu interès.
Aquesta rutina lectora que depassa llargament el mig segle és la que em permet disposar d’informacions que, degudament tractades i presentades en el moment més oportú, poden esdevenir material històric. O, si més no, ‘curiós’.
Us poso un exemple que serà familiar als seguidors més empedreïts d’aquest Bloc: em refereixo a la sèrie ‘batalletes de l’arxiver’ (vegeu-la aquí completa) en la qual aplego i documento uns quants moments delicats o conflictius de la nostra literatura i dels nostres escriptors i editors de fa trenta anys o més.
Tot aquest material l’he anat guardant pacientment i constant (aquella constància a què feia referència més amunt) en carpetes dipositades en els armaris i altells de casa fins que un bon dia vaig tenir una inspiració: hauria de començar a plantejar-me seriosament la manera com totes aquestes dades poden ser útils a la gent. Tant la de la meva edat, que va viure de prop els fets que documento, com la gent més jove que d’aquesta manera pot trobar notícia d’experiències insòlites i gairebé impensables de les quals en molts casos són hereus almenys indirectes.
(Continuarà)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!