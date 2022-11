Catorze sèniors catalans amunt i avall per la Pulla (4).

(La sèrie comença aquí)

E seppellire lassù in montagna,

O bella ciao, bella ciao, bella, ciao, ciao, ciao

E seppellire lassù in montagna,

Sotto l’ombra di un bel fior.

Arribem a l’hotel de Bari, a tocar de l’estació ferroviària, on hi posarem durant tres dies. Descarreguem la maleta i les bosses i mentre busco un paper per anotar les primeres impressions del viatge m’adono que a les cambres dels hotels ja no hi ha allò que els españols (que parlen en llengua estranya i del 155) deien abans ‘recado de escribir’. És a dir, aquell petit cartipàs on hi trobaves dos o tres sobres i uns quants fulls amb l’adreça de l’hotel a la capçalera per escriure cartes. Una altra cosa que s’ha perdut amb les noves tecnologies…

En els meus apunts preparatoris de la visita a Bari portava escrites dues referències: la llibreria Laterza i les ‘orecchiettes’. La primera és una llibreria històrica que, pel que veig, no està gaire lluny del nostre hotel. I quan dic ‘històrica’ ho faig amb ple coneixement de causa perquè va ser fundada (vegeu aquí) l’any 1896 per iniciativa de Giovanni Laterza i amb el suport del filòsof i polític Benedetto Croce (vegeu aquí), una referència que és molt present encara avui a la cantonada entre la Via Sparano da Bari i la Via Dante Alighieri, en plena zona comercial de la ciutat i a tocar de la llibreria, on l’ajuntament ha reproduït, escrites a terra i en un petit i molt discret monument, una dotzena de textos de Croce. (Vegeu la imatge que encapçala aquest apunt).

Pel que fa a les ‘orecchiette’ (‘orelletes’ en català) m’apresso a dir que no em refereixo a les delicioses postres ensucrades que tenim a casa nostra (aquestes) sinó a una variant de pasta molt típica de la Pulla i que ha donat peu a una pila de receptes (aquesta, per exemple).

Aquí sota podreu veure com es fabriquen:

De fet, la primera vegada que l’A. i jo vàrem estar per aquestes terres va ser, com he dit en diverses ocasions, l’any 2009. A Bari, més concretament hi vàrem passar una nit que vàrem aprofitar sopant a l’aire lliure en un restaurant de la zona propera al port -i que ara mateix soc incapaç d’identificar- i l’endemà ja vàrem seguir ruta. El pla de viatge d’aquell any era força ambiciós -començava i acabava a Nàpols després d’un llarg circuit de tres setmanes per tot el sud de la península- i ens vàrem conjurar a tornar-hi tan aviat en tinguéssim ocasió.

Una ocasió que es va suscitar fa tres anys i que ara, finalment, hem pogut acomplir. Hosanna.

De fet, quan preparava la ruta em vaig assessorar molt bé: vaig demanar consells als bons amics Joan F. Mira i Pau Vidal (que de coses italianes en saben un niu) i a fe de Déu que em varen ser de gran utilitat. Per acabar d’arrodonir la jugada vaig demanar a la Maria Teresa Gómez Horta, la nostra guia de Roma, si em podia recomanar un bon guia que ens acompanyés en el viatge. Va ser ella qui de seguida em va recomanar el Roberto. Una altra clau de l’encert final del viatge perquè amb ell vàrem acabar de perfilar la ruta. Una ruta que detallaré en algun dels apunts que encara falten per acabar la crònica d’aquest viatge.

Ara hem tingut prou temps per passejar pel barri històric de Bari, per veure com fabricaven artesanalment les ‘orecchiette’ enmig del carrer i per visitar la basílica de Sant Nicolau, un sant fervorosament adorat per cristians i per ortodoxos, tal com vàrem comprovar l’estona que vàrem estar a la cripta on es veneren les seves restes. Mentre el nostre guia ens explicava la vida i miracles de Sant Nicolau, un dels membres més singulars del santoral, em va venir al cap el dia de febrer del 2017 en què una bona part del mateix grup que ara hem anat a la Pulla ens vàrem trobar a València amb l’estimat Joan F. Mira per visitar amb ell l’exposició que li varen dedicar al Museu Valencià d’Etnologia i, alhora, les pintures acabades de restaurar de l’església de Sant Nicolau, cosa que ens va permetre assistir a una lliçó magistral a peu de carrer del mestre Mira sobre la figura del mateix sant. (Vegeu aquí què en diu, per exemple, la Viquipèdia).

Ja que aquest apunt ha començat parlant d’una llibreria el tancaré parlant del meu costum de comprar llibres cada vegada que vaig a Itàlia. El balanç de les tres visites que enguany l’A. i jo hem fet per aquestes terres és el següent: el mes d’abril vaig comprar en una Mondadori de Volterra (Toscana) els ‘Ossi di Seppia’, d’Eugenio Montale, el mes de juny a la Feltrinelli de les Galeries Alberto Sordi de Roma vaig comprar ‘Sostiene Pereira’, d’Antonio Tabucchi, i ara a la Laterza de Bari he comprat una antologia poètica de Gabriele D’Annunzio amb la majoria dels ‘Laudi’ inclosa i a la Feltrinelli de la mateixa ciutat la tercera entrega de ‘M’, la sèrie sobre Benito Mussolini que està escrivint Antonio Scurati.

Millor collita, gairebé impossible.

