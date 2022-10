‘Cantaré’, d’Aguaviva: autèntica, genuïna collita del 70.

No em feu dir per quin seguit de coincidències el diumenge passat em va quedar incrustada al cervell “Cantaré’, un cançó del grup Aguaviva, fins al punt que no me l’he pogut treure del damunt fins ara que la deixo, també incrustada, en aquest apunt meitat musical i meitat carrossa que acabo de començar.

Si aneu, per exemple, a la Viquipèdia (aquí) trobareu un munt de dades sobre aquest grup fundat per Manolo Díaz, un home que no dubto a qualificar de clau en la història de la música popular -no només del ‘pop’– a españa durant les dècades dels seixanta i dels setanta. Desconec si l’estudi ja s’ha fet, però és evident que un seguiment per la trajectòria de Díaz seria la millor il·lustració dels batecs musicals d’aquells anys en què tots érem joves, feliços i indocumentats.

El disc inaugural del grup es va publicar el 1970 en el segell Acción i amb un títol ben significatiu: ‘Cada vez más cerca’ (us asseguro que el 1970 -quan el final del dictador no semblava gaire lluny- frases com aquesta eren acollides amb còmplices picades d’ull i cops de colze com volent dir ‘eh, eh… tu ja m’entens, oi?’). Tenia setze temes tots amb música de Manolo Díaz i poemes de Federico García Lorca, León Felipe i Rafael Alberti. D’aquest darrer el grup cantava la cèlebre ‘Poetas andaluces’ que tancava el disc i que els va fer famosos durant un munt d’anys.

Aguaviva no va tenir mai una formació fixa, però no baixava de vuit o deu components, homes i dones, que complien perfectament els estàndards de l’època ‘progre’: barbes, faldilles llargues, pantalons acampanats, sarró de pell girada i exemplar d’El País sota l’aixella. Conyes a part he de dir que aquell primer disc sonava molt bé i que em vaig fer un bon fart d’escoltar-lo a totes hores. Tant el vaig interioritzar que encara avui, quan l’he recuperat per preparar aquest apunt, he estat capaç de cantar-lo en veu baixa de punta a punta i gairebé sense cap equivocació.

‘Cada vez más cerca’ comença amb ‘Robot’, un tema d’un minut i mig que, a tall d’aperitiu, remet a aquella ‘canción-ficción’ que Manolo Díaz va inventar-se el 1967 i que ja va ser motiu d’un altre apunt (vegeu-lo aquí) ara fa sis anys. I després de la fantasmada robòtica inicial uns acords de guitarra i un baix molt persistent anaven per feina i obrien la part seriosa del disc amb ‘Cantaré’.

Aquí la teniu tal com sona en el disc:

Aquí tal com es va poder veure en un programa de TVE de l’època:

I aquí (agafeu-vos) tal com la varen cantar l’any 2018 en un recital de recuperació de la memòria a la Complutense de Madrid:

Per si no l’heu acabada de capir aquí teniu la lletra, de Manolo Díaz, és clar. Una lletra que remet a les inquietuds socials i metafísiques tan en boga en aquells anys entre el jovent conscienciat (com diria ma mare):

Todos gente de hoy,

vivos para dudar,

fuertes para creer,

juntos para cantar.

Cantaré, cantaré

Cantaré, cantaré

Cantaré, cantaré

Cantaré, cantaré

Nuestras voces son cortos caminos

que nos van llevando hacia vosotros.

Vuestras fuentes nos mueven a unirnos,

son la inspiración de nuestros cantos.

Cantaré, cantaré

Cantaré, cantaré

Todos gente de hoy,

vivos para dudar,

fuertes para creer,

juntos para cantar.

Cantaré, cantaré

Cantaré, cantaré

Cantaré, cantaré

Cantaré, cantaré

I si voleu escoltar el disc sencer, aquí el teniu (mentre el senyor You Tube no ens faci la pirula).

Són trenta-quatre minuts de música genuïna del 70, sí. I molt española, també. Però, com dirien quatre anys després el Stones, ‘but I like it’…

NOTA FINAL: La discografia d’Aguaviva aplega mitja dotzena llarga de gravacions més que no considero que estiguin a l’alçada del seu fulgurant debut. I si em demanéssiu que fes una excepció i recomanés un altre disc em remetria a un que varen publicar el 1972 i que es va dir “La casa de San Jamàs” .

Aquí en teniu un tast: