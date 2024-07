Caminadors.

Llegeixo a Vilaweb aquesta interessant entrevista (vegeu-la aquí) a l’arquitecte i urbanista Lluís Calvet que, deixant de banda la seva exitosa trajectòria professional, en aquesta ocasió ens parla de son avi Agustí Calvet, Gaziel, a propòsit de la recuperació que ha fet l’Editorial Dièresis de ‘Quina mena de gent som’ (vegeu aquí). Es tracta d’un recull de quatre assaigs publicats pel periodista entre 1938 i 1947 i que, pel que veig que diu son nét, encara avui tenen una lectura ben aprofitable i actual.

Repasso la base de dades dels llibres que tinc a casa perquè no em sona que aquest hi sigui (i això que del mestre Gaziel tinc una dotzena llarga de títols), verifico que em falta i el demano per WhatzApp a la Montse, meva llibretera de confiança. Com que em diu que el té, i no tinc res d’urgent a fer fins a la tarda, m’enfilo a la moto i vaig a buscar-lo.

Quan entro a la botiga veig que manipula el mòbil (només hi som ella i jo, ningú més; un fet raríssim) i m’ensenya, tota cofoia, una filmació de son pare –edat: 88 anys– abillat amb bata hospitalària i passejant agafat a un caminador pel passadís de la clínica on només fa quatre dies l’operaven del maluc de resultes d’una caiguda.

Expresso, és clar, la meva satisfacció i de seguida penso en quines coincidències té de vegades la vida perquè precisament aquest matí el noi petit de casa ens ha enviat a l’A. i a mi una filmació, també amb el mòbil, del nostre nét Guiu –edat: 1 any i tres setmanes– fent les primeres passes autònomes per la seva casa a Centelles.

Li he ensenyat a la Montse la pel·lícula i hem convingut que tant en una punta de la vida com en l’altra, fets en aparença rutinaris com caminar poden esdevenir, segons les circumstàncies, petits miracles i, per què no dir-ho, curioses al·legories de l’eterna circularitat de l’existència.

Uf!