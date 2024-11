Els 150 anys del Calendari L’Ermità.

Un apunt breu per dir-vos que aquestes festes us recomano que celebreu els 150 anys de la primera publicació del Calendari L’Ermità de l’astròleg Fra Ramon dels Pirineus.

Compreu-lo: és un regal pràctic, que dura tot un any, que val moltíssim però que no costa gairebé gens: només 5,90 euros.

Un preu que el fa, a més a més, idoni si encara sou dels que celebren la tonteria aquella de l’Amic Invisible o l’insuportable costum social del sopar nadalenc amb la gent de la feina.

El Calendari l’Ermità d’aquest any és, de fet, una edició extraordinària pensada per guardar-la a la biblioteca. Conté uns quants articles retrospectius que ens permeten conèixer la història del Calendari al llarg del segle i mig que té de vida amb unes quantes anècdotes d’allò més curioses com el fet que durant la Guerra Civil, temps de persecució religiosa, la publicació va canviar de nom i es va dir ‘El solitario de los Pirineos’. I la figura del frare de la portada va ser substituïda per la d’un astrònom. A més a més tota referència al santoral va ser substituïda per ‘onomàstica’.

També hi ha pàgines dedicades al Mil·lenari de Montserrat, al segon centenari del Tres Tombs de Barcelona, a la tradició ja oblidada de les felicitacions de Nadal i a una evocació de com era l’època d’aquell 1876 inaugural del Calendari. Una peça vuitcentista que ha mantingut el contacte amb els lectors de manera ininterrompuda al llarg de segle i mig. Poca broma.

Si us cal més informació la trobareu aquí.