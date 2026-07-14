“Cagallonets de feixista”, Sebastià Alzamora parla d’Aliança Catalana.

L’article –que podeu llegir directament aquí— es genera a partir d’unes declaracions al diari ABC (aquestes) de Jordi Aragonès, el candidat d’Aliança Catalana a l’alcaldia de Barcelona.
Com sempre els destacats en vermell són meus.
Jordi Aragonès, que és el candidat a l’alcaldia de Barcelona del partit triomfador del CEO, la ultradretana Aliança Catalana, va donar fa uns dies una entrevista al diari Abc, per allò que no s’apleguen que no s’assemblin. El titular que va escollir el rotatiu fundat per Torcuato Luca de Tena va fer impacte a les xarxes: “No hem d’enfrontar-nos catalans i castellans, l’enemic comú és el califat”. La resta de l’entrevista versava sobre les propostes del partit de Sílvia Orriols per a la capital catalana. Habitatge? Desregulació del mercat i construcció a balquena. Maragall o Pujol? Noucentisme, Catalunya ciutat, ordre, disciplina, missa diària i allitar-se amb les criades (això no ho deia l’entrevista, però era inherent al discurs del candidat). De l’entrevista també se’n desprenia que els dirigents d’AC tenen tanta intenció de dur Catalunya a la independència com de ficar els dits dins un endoll. La independència és, per a ells, la pastanaga per atreure votants incauts, un additament enganxat al frontal de la gorra de beisbol trumpista. La revesteixen, la pastanaga, amb un estucat etnicista que no la fa més viable, però sí més tòxica.
En el seu vessant ideològic (a més de candidat a Barcelona, Jordi Aragonès diu que és ideòleg del partit), Aliança Catalana recupera –no és cap novetat– una mena de feixisme petitburgès, allò que en podríem dir un feixisme cagat. No són pròpiament feixistes: són cagallonets de feixista, amb ínfules intel·lectualoides i un horitzó mental de beata de poble. Són l’estació d’arribada d’un llarg itinerari de degradació que s’ha autoinfligit l’independentisme durant quasi deu anys de donar corda a fantasmes que imparteixen lliçons de patriotisme ressentit i mediocre.
Els dirigents d’AC aspiren a jugar en la lliga del feixisme de baixa o no tan baixa intensitat, aquest que comença a ser prou fort a Europa (amb figures com Meloni a Itàlia, Alice Weidel i Tino Chrupalla a Alemanya o Marine Le Pen a França) per imposar una aberració com el PEMA –el Pacte Europeu de Migració i Asil, en vigor des del passat 12 de juny–, per enviar els immigrants il·legals a camps de detenció en països extracomunitaris. L’enemic cohesionador no pot ser Espanya, precisament perquè és un país europeu i catòlic, perquè esperen que aviat estigui governat pels seus corresponents espanyols (Vox i PP) i perquè, ves per on, Catalunya segueix formant-ne part i bé caldrà fer-hi negociets.
L’enemic cohesionador, per tant, serà el de sempre: el pobre. Entre els pobres, l’immigrant. Entre els immigrants, el magribí, el musulmà, el moro. El califat, que prepara secretament la substitució dels catalans, una altra pastanaga tòxica que apel·la a la por i a la misèria humana, untada amb desinformació i aporofòbia. En això sí que AC representa el vell feixisme de sempre: el racisme, el supremacisme, l’assenyalament del dèbil com a enemic i com a amenaça. És objectivament desagradable haver de veure renéixer aquesta mala herba. Quan comenci la gran substitució, que els substitueixin a ells els primers.
És repugnant que hagis publicat aquest vomitiu article. I els teus comentaris encara són més vomitius. No sé a qui vols convèncer però ja fas una mica tard.
Quan un grup de professors universitaris l’any 2005 va fundar CIUTADANS una gran part de l’electorat es va deixar seduir per un bon discurs, una intel·lectualitat que feia patxoca i van aconseguir poc a poc uns resultats espectaculars el 2017: 36/135 escons i un 25,37% del vots.
L’única missió d’aquest partit era la progressiva destrucció de la nostra llengua. Tenien una líder que parlava bé, la Sra. Arrimadas i al cap de quatre anys van desaparèixer. Els efectes, però, del seu objectiu, encara els patim amb el menyspreu continuat del català.
La Sra. Orriols no té programa perquè expulsar els magrebins de Catalunya no entraria en les seves competències. Té una virtut: en un parlament farcit de mals oradors ella parla molt bé i sedueix acabant amb un “visca Catalunya lliure” tan fals que no ho pot ser més. El més trist és veure el que queda de Junts apropar-se pas a pas i amb molta discreció a aquesta formació.
Si els resultats electorals s’apropen al que diuen les enquestes molts dels catalans s’estiraran els cabells durant la legislatura veient que AC votarà sempre al costat de PP-Vox. Els importa tant Catalunya com a mi la música punk. És possible que passats els quatre anys d’aquest partit, com va passar a CIUTADANS només en quedin algunes brases, però la bomba de rellotgeria dels seus missatges ja haurà esclat al nostre país.
He arribat a la trista conclusió que, si es compleixen el que preveuen les enquestes, l’electorat que vota a Catalunya no té gaires diferències del que vota a l’estat espanyol.
Tinc un amic a Madrid (és d’esquerres) que es molt cinèfil com jo mateix. Ahir em va recomanar que veies a Amazon Prime una pel·lícula, ANNIVERSARY, angoixant i terror pur al comprovar el que ens espera. Encara no ho he fet. Pel que he escoltat una família d’EEUU molt unida es destruïda per seguir moviments d’extrema dreta i feixistes.
Què ningú s’equivoqui: AC és feixista encara que només sigui pels “cagallonets”
Analizado a fondo
Aquí tens una versió corregida del text amb les errades ortogràfiques, gramaticals i de puntuació:
Quan un grup de professors universitaris, l’any 2005, va fundar Ciutadans, una gran part de l’electorat es va deixar seduir per un bon discurs i una intel·lectualitat que feia patxoca, i van aconseguir poc a poc uns resultats espectaclers el 2017: 36 de 135 escons i un 25,37 % dels vots.
L’única missió d’aquest partit era la progressiva destrucció de la nostra llengua. Tenien una líder que parlava bé, la senyora Arrimadas, i al cap de quatre anys van desaparèixer. Els efectes, però, del seu objectiu, encara els patim amb el menyspreu continuat del català.
La senyora Orriols no té programa perquè expulsar els magribins de Catalunya, ja que no entraria en les seves competències. Té una virtut: en un parlament farcit de mals oradors, ella parla molt bé i sedueix, acabant amb un «Visca Catalunya lliure!» tan fals que no ho pot ser més. El més trist és veure el que queda de Junts apropar-se pas a pas i amb molta discreció a aquesta formació.
Si els resultats electorals s’apropen al que diuen les enquestes, molts catalans s’estiraran els cabells durant la legislatura en veure que AC votarà sempre al costat del PP i Vox. Als importa tant Catalunya com m’importa a mi la música punk. És possible que, passats els quatre anys d’aquest partit, com va passar amb Ciutadans, només en quedin algunes brases, però la bomba de rellotgeria dels seus missatges ja haurà esclatat al nostre país.
He arribat a la trista conclusió que, si es compleix el que preveuen les enquestes, l’electorat que vota a Catalunya no té gaires diferències respecte del que vota a l’Estat espanyol.
Tinc un amic a Madrid (és d’esquerres) que és molt cinèfil, com jo mateix. Ahir em va recomanar que veiés a Amazon Prime una pel·lícula, Anniversary, angoixant i de terror pur, al comprovar el que ens espera. Encara no l’he vista. Pel que he escoltat, una família dels EUA molt unida es destrueix per seguir moviments d’extrema dreta i feixistes.
Que ningú s’equivoci: AC és feixista, encara que només sigui pels «cagallons».