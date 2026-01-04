Ja fa algun temps que les enquestes mostren un fet molt preocupant: entre la població més jove -de trenta anys en avall, més o menys- cada vegada hi ha més simpaties per formacions polítiques d’extrema dreta com el Partit Popular i Vox.
A més a més, els que així s’expressen no senten el més mínim escrúpol o vergonya a l’hora de pregonar aquestes simpaties i, paral·lelament, no creuen que el franquisme tingués grans defectes. Si més no, defectes més greus que els dels sistemes i formacions polítiques que han conegut.
Per a aquesta franja de la població del nostre país la imatge del dictador Franco és estranya, llunyana; gairebé tant com per a la meva generació va ser, posem per cas, la de Zumalacárregui. Sembla, doncs, que el temps té tendència a amorosir els contorns del passat, fins i tot en figures tan execrables com la de Franco aquí. O la de Hitler i Mussolini a Alemanya i Itàlia, respectivament.
Raons demogràfiques que expliquen en bona part el fort ascens de les ideologies d’extrema dreta.
Arribat en aquest punt em ve a la memòria aquella frase del general Espartero que, després de bombardejar Barcelona des del castell de Montjuïc l’any 1842, va dir que ‘por el bien de españa’ caldria bombardejar la ciutat cada cinquanta anys.
A mi, com comprendreu, ‘el bien de españa’ me la porta ben fluixa, però és evident que un fet groller i escandalós com una tanda de bombes és molt més contundent de cara a fer entendre a la gent on tenim l’enemic. Però els anys no passen en va i finalment a l’españa del ‘a por ellos’ han après la lliçó i apliquen amb total convicció allò del ‘que surja el efecto sin que se note el cuidado’.
Ja no cal el so intimidant dels canons del general Espartero. Ara en tenen prou camuflant sota una llepada de subtilesa la constant laminació dels nostres drets, el robatori dels nostres recursos i la indecent minorització del català i dels catalanoparlants.
I ben sovint amb la complicitat culpable de la mateixa gent de casa.
I així ens va, tu.
La revolució dels clavells portuguesa va ser un miratge en el qual es van enlluernar els nostres polítics, els de “ni un paper a terra” que esmentaves fa poc en un altre post.
No se com uns veïns molt semblants a nosaltres se’n van sortir, però el que és clar que el procés va ser un gran fracàs del qual, com diu avui el Sr. Manuel Delgado en una entrevista a VilaWeb: “L’autèntica derrota del procés independentista és Aliança Catalana”. Totalment d’acord amb aquesta afirmació malgrat que no comparteixi altres tesis de l’autor.
Pels que vam lluitar contra el franquisme dins les nostres possibilitats és molt trist veure el que opinen la gana majoria dels joves. Ho hem fet molt malament.