Barcelona, un munt de bones llibreries.

Feia temps que se’n parlava i ara ja és un fet: la botiga FNAC de la plaça de Catalunya ha tancat portes i es trasllada un centenar de metres Rambla avall: al número 131, l’espai on històricament hi havia hagut la Sastreria Modelo.

Pel que llegeixo, les previsions són d’obrir portes al públic el proper mes d’octubre. Ho seguirem…

La notícia em dona peu per tirar endavant una idea que fa temps que em ronda pel cap: fer una llista amb les llibreries importants i més cèntriques de la ciutat de Barcelona. Una llista que sortosament és bastant extensa i que en bona part s’articula en un espai físic molt concret: el carrer Pau Claris i les seves rodalies més immediates, fins al punt que algun periodista viatjat no ha dubtat gaire a l’hora de batejar la zona com el nostre particular Charing Cross Road.

Començo pel que podríem denominar el ‘nucli dur’: tres llibreries situades al mateix carrer Pau Claris:

Documenta ( vegeu aquí ), en el número 144, baixant a mà esquerra entre els carrers València i Aragó . És una llibreria força veterana: el gener passat va fer 50 anys que va obrir portes en el carrer Cardenal Casañas , a tocar de la Rambla , lloc on va estar fins que el 2014 va haver de canviar d’ubicació ( vegeu aquí ).

( ), en el número 144, baixant a mà esquerra entre els . És una llibreria força veterana: el gener passat va fer 50 anys que va obrir portes en el , a tocar de la , lloc on va estar fins que el 2014 va haver de canviar d’ubicació ( ). Ona ( vegeu aquí ), en el número 94, baixant a mà esquerra entre la Gran Via i el carrer Casp . Va ser fundada, com tantes altres coses importants pel país, l’any 1962 i ha viscut una llarga sèrie de vicissituds fins que l’any 2020 va obrir portes en la ubicació actual ( vegeu aquí ).

( ), en el número 94, baixant a mà esquerra entre la i el . Va ser fundada, com tantes altres coses importants pel país, l’any 1962 i ha viscut una llarga sèrie de vicissituds fins que l’any 2020 va obrir portes en la ubicació actual ( ). Laie (vegeu aquí), en el número 85, baixant a mà dreta gairebé davant per davant d’Ona. A la planta superior té un espai ampli i molt tranquil per fer un cafè, el vermut o, fins i tot, dinar. M’apresso a dir que no és pas l’únic establiment de la llista que disposa d’aquest servei alimentari, però si el destaco és perquè, segons el meu parer, és el més recomanable.

Al voltant d’aquest eix de Pau Claris tenim unes quantes llibreries més situades en el que podríem denominar ‘primer cercle d’influència’. Les esmento per ordre alfabètic:

Abacus ( vegeu aquí ), en el número 16 del carrer Ausiàs Marc , a tocar de la plaça Urquinaona . És la novetat més recent d’aquesta llista: va obrir portes el passat Sant Jordi .

( ), en el número 16 del , a tocar de la . És la novetat més recent d’aquesta llista: va obrir portes el passat . Alibri ( vegeu aquí ), en el número 26 del carrer Balmes , baixant a mà esquerra entre el carrer Diputació i la Gran Via . És una de les llibreries més veteranes de la ciutat ja que va ser fundada fa 100 anys amb el nom de Llibreria Herder ( vegeu aquí ), nom que va mantenir fins al 1999.

( ), en el número 26 del , baixant a mà esquerra entre i la . És una de les llibreries més veteranes de la ciutat ja que va ser fundada fa 100 anys amb el nom de ( ), nom que va mantenir fins al 1999. Altaïr ( vegeu aquí ), al número 616 de la Gran Via , entre el carrer Balmes i la Rambla de Catalunya . Fundada el 1979 és la llibreria de referència pel que fa a llibres de viatges i altre material relacionat amb la fugida.

( ), al número 616 de la , entre el i la . Fundada el 1979 és la llibreria de referència pel que fa a llibres de viatges i altre material relacionat amb la fugida. Casa del Llibre ( vegeu aquí ), en el número 62 del passeig de Gràcia , baixant a mà dreta entre els carrers València i Aragó .

( ), en el número 62 del , baixant a mà dreta entre els i . Casa del Llibre ( vegeu aquí ), en el número 37 de la Rambla de Catalunya , baixant a mà dreta entre els carrers Consell de Cent i Diputació .

( ), en el número 37 de la , baixant a mà dreta entre els i . Finestres ( vegeu aquí ), repartida en dos locals situats l’un davant de l’altre al carrer Diputació entre Rambla de Catalunya i Balmes . En el número 249 hi ha la llibreria general i en el 250 la que s’ha especialitzat en còmic i obra gràfica.

( ), repartida en dos locals situats l’un davant de l’altre al entre i . En el número 249 hi ha la llibreria general i en el 250 la que s’ha especialitzat en còmic i obra gràfica. Jaimes ( vegeu aquí ), en el número 318 del carrer València , entre Roger de Llúria i Bruc . És la llibreria francesa de Barcelona , cosa que no impedeix que disposi d’un ampli fons de novetats en català i altres llengües.

( ), en el número 318 del , entre i . És la llibreria francesa de , cosa que no impedeix que disposi d’un ampli fons de novetats en català i altres llengües. La Central de Mallorca (vegeu aquí), en el número 237 del carrer Mallorca, entre Rambla de Catalunya i Balmes. Va ser la primera Central (va obrir portes el 1996 i s’ha escampat per tota la ciutat). Molt aviat està prevista l’obertura d’una nova Central situada en el número 314-316 del carrer Consell de Cent, entre el passeig de Gràcia i Pau Claris (vegeu aquí), és a dir, en ple rovell de l’ou de les llibreries barcelonines.

Encara esmentaré unes quantes llibreries més situades una mica més lluny, en el que podríem denominar ‘segon cercle d’influència’:

Byron ( vegeu aquí ), en el número 32 del carrer Casanova , baixant a mà esquerra entre la Gran Via i el carrer Sepúlveda .

( ), en el número 32 del , baixant a mà esquerra entre la i el . Calders ( vegeu aquí ), en el número 9 del passatge Pere Calders , a tocar del Mercat de Sant Antoni .

( ), en el número 9 del , a tocar del . La Central del Raval ( vegeu aquí ), en el número 6 del carrer Elisabets , en el cor de Ciutat Vella .

( ), en el número 6 del , en el cor de . La Impossible ( vegeu aquí ), en el número 232 del carrer Provença , entre Enric Granados i Aribau .

( ), en el número 232 del , entre i . Obaga (vegeu aquí), en el número 179 del carrer Girona, baixant a mà dreta entre Còrsega i Rosselló.

No vull acabar aquest apunt sense fer esment a unes quantes llibreries més, situades en diversos barris de la ciutat, amb la certesa que amb aquest esment me’n deixo –de manera totalment involuntària– un munt en el tinter:

Atzavara ( vegeu aquí ), en el número 94 del carrer Escorial , a Gràcia .

( ), en el número 94 del , a . Bolibloc ( vegeu aquí ), en el número 37 del carrer Sant Quintí , al districte de Sant Martí .

( ), en el número 37 del , al . Nollegiu (vegeu aquí), en el número 588 del carrer València, al districte de Sant Martí.

I sense oblidar les llibreries especialitzades en llengües estrangeres. A part de la llibreria Jaimes, esmentada més amunt i especialitzada en llengua francesa, tenim: