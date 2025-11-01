Au, Colau…

(Article de Joan Vall Clara a la secció ‘El Voraviu’ del dimarts 28 d’octubre de 2025)
(Vegeu-lo també aquí)
No dubteu que l’escola de formació política de la fundació Sentit Comú, que presideix Ada Colau, donarà dies de glòria, polítics de pes, gestors de nivell al país i més d’un tip de riure de franc. Què pot fallar tenint-ho tan clar com ho té l’exalcaldessa presidenta? Aposta per un front ampli d’esquerres en les pròximes cites electorals com a gran estratègia per aturar la dreta. Assegura que qualsevol que parli amb la gent del carrer entén que “és el mínim que la gent espera”. El cas és que jo, que soc un d’aquests qualssevol que parla amb la gent (del carrer i de les cases), no aconsegueixo detectar cap passió per un front d’esquerres. No és el que s’espera, Colau. Aneu tard, molt tard. És el que s’esperava, això potser sí. Però ho heu dilapidat. Ja no fa venir cap por anar a eleccions i que vingui el que vingui. No ho sabem, el que vindrà. Però el que sabem és que el que hi ha no s’aguanta més i sabem que és perquè n’hi ha una colla (entre ells vostè) que han fet el contrari del que se n’esperava. No una vegada, no. Una vegada, una altra i una altra. Ho diuen vostès, que vindrà el dimoni gros, i ho diuen amb els seus estudis i les seves cantarelles, però vindrà el que vulguin els ciutadans, que d’això es tracta. Si no venen vostès, si la gent no els fa confiança, no en culpin més la ultradreta. Només vostès en tenen la culpa. Ja se’ls ha fet confiança. Ja l’han fet, el front d’esquerres. I han fet pena. Quatre lletres. Pena.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!