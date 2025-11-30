Aniversari (sobre el passat i els brots verds del futur).

És possible que algun seguidor veterà d’aquestes Totxanes en veure al calendari la data d’avui recordi que durant molts anys cada 30 de novembre he escrit un apunt dedicat a un fet molt important: l’aniversari del nostre casament a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó, el dijous 30 de novembre de 1972.
L’últim text el vaig publicar ara fa exactament tres anys, quan vàrem celebrar les Noces d’Or (vegeu-lo aquí). Em va semblar que era una manera ben digna de posar punt final a la sèrie i, en conseqüència, des d’aleshores no havia escrit res més en aquesta data.
Fins avui, que trenco la norma perquè han passat un parell de coses que em semblen oportunes d’esmentar. Precisament ara. Precisament avui.
Dues coses relacionades l’una amb el passat i l’altra amb el futur, conceptes que van indestriablement relligats i que no són gens trivials. Per diversos motius, però sobretot perquè el futur que tinc per endavant és molt més curt que el passat que va quedant al meu darrere.
La primera cosa és la mort, fa molt poques hores, d’en Joan, el marit de la cosina Lolita. Una parella que coneixem des de fa quasi seixanta anys i sobre la qual el novembre de 2023 vaig escriure aquest apunt. Un text que a partir d’avui, carregat ja de passat, té un sentit una mica diferent.
La segona és la sorpresa que vaig tenir abans d’ahir quan vaig baixar –com faig un parell o tres de vegades al llarg de l’any– una pila de llibres per als veïns de l’escala a l’espai de la planta baixa on guardem les bicicletes i vaig veure que pràcticament no quedava cap espai lliure. La taula on solia deixar-los ben escampats perquè tothom els pogués veure i triar amb comoditat ara l’ocupen unes quantes d’aquelles voluminoses cadires que es fan servir per portar infants al cotxe. Però no només això: la nòmina de bicicletes, patinets i altres enginys rodants havia crescut també. Sobretot amb peces de la mida més petita.
Dit d’una altra manera: després d’algunes baixes entre els veïns més veterans de l’escala en els seus pisos s’han instal·lat unes quantes parelles joves amb fills. Un canvi de situació que ja intuïa però que fins avui no s’havia presentat davant dels meus ulls d’una manera tan explícita i evident.
Benvinguts, doncs, princeps de Maine, reis de Nova Anglaterra. Estimats brots verds que teniu davant vostre un futur ple de promeses.
I per acabar de la millor manera aquest apunt d’aniversari –el cinquanta-tresè amb l’estimada i imprescindible A. sempre al meu costat– agafaré unes frases que he copiat d’un dels comentaris que va aplegar l’apunt de les nostres Noces d’Or. És del bon amic Salvador, que mai falla, i amb el qual (i amb la seva muller) aviat farà també seixanta anys que ens coneixem:
“Quin món tan diferent l’actual al que vam deixar enrere quan ens vam casar… però quin canvi tan brutal hem viscut en aquests anys. ¿Som l’última generació que trobarem avis celebrant les noces d’or? Deixem a fills i nets un món molt diferent del que ens imaginàvem quan ens vam casar. ¿Millor o pitjor? Nosaltres no hi serem per veure el final de la partida.”
NOTA: La imatge que il·lustra l’apunt d’avui mostra els primers brots verds d’una alfàbrega que hem plantat amb el sistema hidropònic que els nois ens varen regalar dies enrere. Com a fotografia no té gaire qualitat, ho admeto, però trobo que encaixa perfectament amb el que avui volia explicar.
