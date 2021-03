Amanda Gorman, la poeta de l’abric de color groc.

Cada vegada estic més convençut de l’existència d’una secreta relació entre el color groc i les causes justes, les que defensa la gent de bé.

M’aturo aquí perquè –tot i ser un tema que pot donar molt de joc (que rima amb ‘groc’, per cert)– la meva intenció d’avui és parlar de la poeta americana Amanda Gorman que, abillada amb un abric d’aquest color, va recitar ‘The Hill We Climb’, un text que va escriure per dir-lo en la cerimònia de possessió del president nord-americà Joe Biden.

Començo, però, dient que la trajectòria d’aquesta jove escriptora no és un bolet que surt en un dia afortunat sinó que (vegeu aquí) ve de lluny.

Dona amb les idees clares sembla que el toc final que li faltava per arrodonir el seu text el va trobar mentre el 6 de gener contemplava les imatges de la irrupció dels seguidors de Donald Trump en el Capitoli de Washington. Tot un consol, doncs, pensar que l’actitud d’aquella llopada impresentable va servir almenys per provocar una reacció positiva que va acabar convertida en poema.

A casa nostra –que amb això del contacte amb els bàrbars tenim també força experiència– acaba de sorgir una polèmica a propòsit de la traducció al català que Víctor Obiols -persona de confiança absoluta- estava preparant per encàrrec del Grup Enciclopèdia que ja ha anunciat que, plogui o nevi, el llibre sortirà al carrer -traduït encara no se sap per qui- el proper 8 d’abril dintre de la col·lecció L’Univers (que, deixeu-m’ho dir de passada, cada llibre que publica és un dard en el centre de la diana).

Si voleu posar-vos al dia dels antecedents del cas us recomano que llegiu aquest article publicat el dissabte en el suplement de llibres del diari Ara i així us adonareu que en segons quines circumstàncies traduir pot ser, també, un esport de risc.

Us deixo aquí sota el vídeo de la intervenció d’Amanda Gorman i a continuació el text original anglès.

I com que em va una mica la marxa ja us anuncio que, si me’n surto, a la Totxana de demà trobareu la meva traducció al català. Una traducció que, ja us ho avanço perquè no vull semblar més savi del que soc, no faré directament de l’anglès (els meus rudimentaris coneixements d’aquesta llengua m’ho impedeixen) sinó que partiré de combinar el que puc entendre del text original amb un parell de versions que he trobat en la llengua que parlen a españa.

Si més no, em divertiré. I si la feina li serveix a algú, doncs ganga, tu.

The Hill We Climb

When day comes we ask ourselves,

where can we find light in this never-ending shade?

The loss we carry,

a sea we must wade

We’ve braved the belly of the beast

We’ve learned that quiet isn’t always peace

And the norms and notions

of what just is

Isn’t always just-ice

And yet the dawn is ours

before we knew it

Somehow we do it

Somehow we’ve weathered and witnessed

a nation that isn’t broken

but simply unfinished

We the successors of a country and a time

Where a skinny Black girl

descended from slaves and raised by a single mother

can dream of becoming president

only to find herself reciting for one

And yes we are far from polished

far from pristine

but that doesn’t mean we are

striving to form a union that is perfect

We are striving to forge a union with purpose

To compose a country committed to all cultures, colors, characters

and conditions of man

And so we lift our gazes not to what stands between us

but what stands before us

We close the divide because we know, to put our future first,

we must first put our differences aside

We lay down our arms

so we can reach out our arms

to one another

We seek harm to none and harmony for all

Let the globe, if nothing else, say this is true:

That even as we grieved, we grew

That even as we hurt, we hoped

That even as we tired, we tried

That we’ll forever be tied together, victorious

Not because we will never again know defeat

but because we will never again sow division

Scripture tells us to envision

that everyone shall sit under their own vine and fig tree

And no one shall make them afraid

If we’re to live up to our own time

Then victory won’t lie in the blade

But in all the bridges we’ve made

That is the promised glade

The hill we climb

If only we dare

It’s because being American is more than a pride we inherit,

it’s the past we step into

and how we repair it

We’ve seen a force that would shatter our nation

rather than share it

Would destroy our country if it meant delaying democracy

And this effort very nearly succeeded

But while democracy can be periodically delayed

it can never be permanently defeated

In this truth

in this faith we trust

For while we have our eyes on the future

history has its eyes on us

This is the era of just redemption

We feared at its inception

We did not feel prepared to be the heirs

of such a terrifying hour

but within it we found the power

to author a new chapter

To offer hope and laughter to ourselves

So while once we asked,

how could we possibly prevail over catastrophe?

Now we assert

How could catastrophe possibly prevail over us?

We will not march back to what was

but move to what shall be

A country that is bruised but whole,

benevolent but bold,

fierce and free

We will not be turned around

or interrupted by intimidation

because we know our inaction and inertia

will be the inheritance of the next generation

Our blunders become their burdens

But one thing is certain:

If we merge mercy with might,

and might with right,

then love becomes our legacy

and change our children’s birthright

So let us leave behind a country

better than the one we were left with

Every breath from my bronze-pounded chest,

we will raise this wounded world into a wondrous one

We will rise from the gold-limbed hills of the west,

we will rise from the windswept northeast

where our forefathers first realized revolution

We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states,

we will rise from the sunbaked south

We will rebuild, reconcile and recover

In every known nook of our nation and

every corner called our country,

our people diverse and beautiful will emerge,

battered and beautiful

When day comes we step out of the shade,

aflame and unafraid

The new dawn blooms as we free it

For there is always light,

if only we’re brave enough to see it

If only we’re brave enough to be it