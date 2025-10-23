Totxanes, totxos i maons

23 d'octubre de 2025
Batalletes
Al·lèrgics al santoral.

M’aturo en un semàfor mentre comença a travessar el pas de vianants una senyora més o menys de la meva edat.

A mig camí, just davant de la meva moto, s’atura, mira cap enrere i crida: “Au, Troy, no t’aturis. Vinga, Troy, que tenim pas…”

Pel que diu dedueixo que de darrere dels cotxes aparcats a la meva dreta veuré sortir en qualsevol moment un quisso més aviat merdoset (a la vista del nom que tragina, vull dir).

I resulta que no, tu.

ERA EL SEU NÉT!!!

(vols dir que anem bé..?)

