Algunes coses més sobre el món gitano.

El meu apunt de dies enrere (aquest) sobre l’exposició dedicada al món gitano que encara es pot veure al Museu d’Història de Catalunya ha merescut uns quants comentaris de lectors que m’han aportat dades per ampliar la informació que jo donava.
Per exemple la notícia que a la Fundació Palau de Caldes d’Estrach es pot visitar l’exposició “Nonell, Vallmitjana i els gitanos” (vegeu aquí) que, si no es prorroga, mantindrà les portes obertes fins al 27 de setembre.
Com a complement d’aquesta exposició us recomano la crònica (aquesta) que Montse Serra, acompanyada per Julià Guillamon, autor del llibre i comissari de l’exposició, va publicar el 30 de juny a Vilaweb amb el títol ‘Els misteris de Nonell i Vallmitjana i de la seva fascinació pels gitanos’.
Pel que fa a la bibliografia sobre el món dels gitanos que vaig presentar en l’apunt una lectora m’ha suggerit que hi afegís un llibre del qual jo no tenia cap notícia: ‘Martinete del Rey Sombra’, de Raúl Quinto (Jekyll & Jill, 2023) (vegeu aquí).
Es tracta d’una narració que aprofundeix per primera vegada en el lamentable episodi de ‘La gran batuda’ –un intent de genocidi, ras i curt– i que va merèixer un parell de premis ben prestigiosos que s’atorguen a españa: el Premio de la Crítica i el Premio Nacional de Narrativa.
Aquí sota trobareu una conversa amb Raúl Quinto, l’autor. i més avall, tancant l’apunt, la imatge de la coberta.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!