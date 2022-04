Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (95).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat aquesta setmana a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres al diari La Repubblica. Gaudiu-ne, que em sembla que s’ho val (i si en la traducció de l’italià al català hi detecteu alguna imprecisió, la culpa és meva: l’he feta jo en pla totalment autodidacte).

Lliçó Durrenmatt

La primera cosa bonica del dimecres 13 d’abril de 2022 és la lliçó de periodisme, ètica i vida que ens dona Friedrich Durrenmatt a la novel·la ‘La sospita’ (*). Una lliçó molt actual, però no gaire seguida. La imparteixen un vell comissari ingressat en un hospital i un periodista que el visita, un d’aquells que tiren contra tothom, fins i tot contra ells mateixos.

Diu el comissari: “Tot hauríem de ser com el Quixot només que tinguéssim una mica de cor i una engruna d’enteniment. Però no combatríem contra molins de vent, avui la lluita és contra gegants perillosos, monstres brutals i astuts o dinosaures amb el cervell d’un pollet. Cal combatre la deshumanització amb tots els recursos i en totes les circumstàncies. I és important que en aquest combat comptem amb la prudència. Cal treure l’escombra i fer neteja a fons quan descobrim qualsevol taca o brutícia, però és insensat voler enderrocar tot l’edifici perquè construir-ne un de nou no és fàcil. Requereix més d’una generació i tampoc tenim garantit que les que vindran seran millors que la d’ara.”

“L’important és que es pugui dir la veritat i que lluitar en el seu nom no impliqui acabar entre reixes. Això, ara i aquí, és possible. Certament, a algú li tocarà anar-se’n a la misèria i viure malament. És una putada, però la batalla contra l’estupidesa i l’egoisme del gènere humà ha estat sempre complicada i onerosa, comporta pobresa i humiliació, però és sagrada: és una lluita que es fa amb dignitat, no amb lamentacions. L’home que vol parlar de justícia ha d’estar lliure de qualsevol sospita que l’únic que de veritat l’importa és treure el ventre de penes”.

(*) El llibre és aquest. Com veureu és en llengua del 155, dissortadament no l’he trobat en català.

L’amic interior

La primera cosa bonica del divendres 15 d’abril de 2022 -i de tot el període de Pasqua- és trencar l’ou de xocolata, mirar a dintre, trobar-hi la consciència i escoltar-la. El filòsof i activista Franco Berardi va dir en una conferència: “Qui participa en una guerra no està en condicions de pensar. Per raons neuro-cognitives ben fàcils d’entendre qui fa la guerra no pot pensar, ha de salvar la vida i destruir els que l’amenacen. Però abans que res ha de silenciar l’enemic interior. Un enemic que és la sensibilitat de l’ésser humà. La consciència, si volem denominar-ho així. Es manifesta en forma de dubtes, incerteses, por, ganes de fugir: és el desig del pensament.”

Ara -o, si més no, de moment- nosaltres no participem a la guerra i estem encara en condicions de pensar; tenim temps i l’hauríem d’utilitzar per salvar vides: la nostra i la d’altres. Per fer-ho, però, cal que escoltem l’amic interior, que és el mateix que es convertirà en enemic tan bon punt entrem en guerra. Aleshores ja no podrem renunciar al dubte ni podrem exercitar la voluntat del pensament. És quan et diuen que ja no queda temps per raonar o, pitjor, que s’han exhaurit els motius per fer-ho perquè la guerra ha començat també per a tu. De moment, però, fins on som ara tot encara es pot salvar. Bona Pasqua i ‘Pasquetta’ (*).

(*) Aquest és el nom italià del Dilluns de Pasqua.

