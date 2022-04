Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (93).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat aquesta setmana a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres al diari La Repubblica. Gaudiu-ne, que em sembla que s’ho val (i si en la traducció de l’italià al català hi detecteu alguna imprecisió, la culpa és meva: l’he feta jo en pla totalment autodidacte).

El 9 de maig

La primera cosa bonica del dilluns 28 de març de 2022 és el 9 de maig, la presumpta data límit per a la guerra a Ucraïna. Qui ho sap?, però si no li posem una data a l’esperança pararem tots bojos. Que quedi clar que ningú ha escrit que fos el 2022 i que després d’haver llançat l’ham els mitjans s’han apressat a retirar, com passa tan sovint, la canya de pescar. ‘Putin només vol el Donbass’, ‘Putin vol arribar fins a Lisboa’, ‘No s’atrevirà’, ‘Desencadenarà la tercera guerra mundial’. Qui ho sap? El 1939 els diaris americans definien el que estava passant a Europa com ‘una guerra de broma’, els alemanys bevent cervesa darrere de la línia Sigfrido i els francesos bevent beaujolais darrere de la Maginot. Els primers mesos de 2016, en unes muntanyes on es lluitava, va córrer la veu que una gallina havia post un ou a la closca del qual un escrit deia que la guerra s’acabaria en arribar la primavera. Endevins, mags i profetes són una raça amb el destí marcat: els rebutgem quan vaticinen calamitats i els lloem en el cas contrari. La cosa més bonica ens remet a la mort de Calcant, el vident de la mitologia grega. Es deia que, havent arribat el dia que ell mateix havia pronosticat la seva mort i trobant-se perfectament, es va morir… d’un atac de riure.

(si entreu aquí–i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica— podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

———————————————————————————————–

El primer dia

La primera cosa bonica del divendres 1 d’abril de 2022 és el fet que sigui el primer dia de la resta de la vostra vida. Cada dia ho és. Quantes vegades deveu haver sentit aquesta frase, però de qui és? Apareixia en un gran rètol a la pel·lícula ‘American Beauty’ i molt sovint la trobem citada atribuint-la a una font anònima. Per una feliç casualitat em sembla que n’he descobert l’autor, però crec que és molt més interessant veure el context d’on surt la frase.

Don Robertson és un notable escriptor americà, admirat per Stephen King. A Itàlia uns quants el varen descobrir a ‘L’ultima stagione’. I després, sempre gràcies a l’editorial Nutrimenti, amb el doble ‘Paradise Falls’. Ahir vaig acabar de llegir ‘Julie’, una novel·la força estranya que fins ara era inèdita, i vaig continuar amb l’epíleg de Nicola Manuppelli on apareix reproduït un article que Robinson va escriure l’any 1974, quan va complir quaranta-cinc anys. (*)

Punts que trobo remarcables: ‘Alguna cosa sí que he après. Per exemple, que encara em queda un munt de coses per aprendre. Una altra és que ser vell és un estat mental. Les persones resisteixen i tiren endavant i jo resistiré i tiraré endavant. De tant en tant el món em fa vomitar però he d’admetre que té tresors amagats i que hi ha moltes persones que val la pena de salvar. El meu passat és ple de catàstrofes i d’experiències fracassades o decebedores. La meva vida ja s’ha posat a prova, almenys mínimament, però el noi de divuit anys que porto dintre contempla el futur com una enorme i feliç possibilitat. I cada dia és el primer de la resta de la teva vida.’ Començant per l’u d’abril… i no és cap broma. (**)

(*) Trobareu més informació sobre l’autor aquí.

(**) Com en molts països, el primer dia d’abril és l’equivalent al Dia dels Innocents que coneixem aquí. A Itàlia el dia té un nom: ‘Pesce d’aprile’ i si voleu trobar una mica més d’informació (vegeu aquí)

(si entreu aquí–i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica— podreu llegir i escoltar aquest article en versió original)

——————————————————————————————-

(Continuarà)