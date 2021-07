Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (62).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat aquesta setmana a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres al diari La Repubblica. Gaudiu-ne, que em sembla que s’ho val (i si en la traducció de l’italià al català hi detecteu alguna imprecisió, la culpa és meva: l’he feta jo en pla totalment autodidacte).

Llegir els partits

La primera cosa bonica del dimarts 13 de juliol de 2021 (*) és saber llegir els partits, cosa que no significa considerar-los com si fossin un llibre, sinó tenir la capacitat de canviar d’actitud quan cal. Un que aquestes coses les sol fer molt bé és el seleccionador Mancini i ho acaba de demostrar. Fer marxa enrere és possible: vol dir que pots equivocar-te amb l’alineació inicial però que no es tracta d’això. Tots a l’inici estem situats en una posició concreta, però la vida es posa de seguida en moviment, avança, passen coses. Llegir els partits vol dir captar els signes i no entestar-se a perdre’s per carrerons que no ens porten enlloc.

Significa abandonar comportaments que no ens han donat bons resultats i renunciar a altres amb els quals no estàvem en plena sintonia. Significa també saber passar un període de patiment buscant una altra manera d’estar en el camp o en el món, trobar un company que de tant en tant et passi la pilota. I mentrestant és necessari saber resistir. Cal tenir el convenciment que al llarg del partit existeixen altres possibilitats, i no desesperar-se si anem per sota en el marcador: la salvació consisteix a disposar encara de temps i d’un pla a la reserva.

I no tenir por, fins i tot si t’has equivocat més d’una vegada. El coratge és una paraula que aplega molts conceptes. Un especialment infravalorat és: corregir-se. Cal humilitat i intel·ligència per fer-ho. Dues virtuts que rarament van juntes. Però entendre-ho és l’inici per capgirar el resultat.

(*) Dos dies després que la selecció d’Itàlia guanyés la final de l’Eurocopa de futbol.

La vida enigmística

La primera cosa bonica del dijous 15 de juliol de 2021 són els encreuats, un clàssic de l’estiu, un moment revelador: n’hi ha prou amb observar els que intenten resoldre’ls, a la platja o al tren. Uns fan servir llapis (perquè mai se sap). Uns altres arrufen el nas i cada definició difícil se la prenen com si fos una ofensa personal. Hi ha també els que fan trampa (amb ells mateixos) i consulten d’amagat Google. I els que opinen que ‘la solució que jo proposava també era possible’ i escriuen a Bartezzaghi (*). Hi ha els qui demanen ajut als de casa, o al públic en general.

També els que comencen per les caselles de baix a la dreta on solen haver-hi les paraules de dues o tres lletres i després van avançant en camp obert, com si la vida fos una progressió contínua. Hi ha qui els fa en parella, però sovint dels dos n’hi ha un que sap quatre de cada cinc respostes i aleshores, o les posa totes o es reté perquè tampoc és qüestió de perdre les amistats, sobretot si l’altre és el cònjuge. Hi ha els que s’equivoquen però que no se n’adonen perquè el segon error encaixa màgicament amb el primer, o els que no entenen que s’hagin pogut equivocar i no tarden a omplir les caselles a la babalà i passar a la secció d’acudits.

També tenim els que encara vacil·len entre l’horitzontal i la vertical i miren el rellotge del canell mentre recorden de què va la cosa. També els que quan l’han enllestit alcen el cap com si esperessin un aplaudiment. I els que estan convençuts d’haver resolt un misteri que els permet afrontar amb renovada fe aquesta vida tan enigmística.

(*) es refereix a Stefano Bartezzaghi, autor de l’encreuat diari a La Repúbblica.

