Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (61).

Oh, Sophie

La primera cosa bonica del dilluns 5 de juliol de 2021 és ‘Sophie’, una sèrie documental de Netflix (*), sí, però també una dona especial, una víctima sense justícia, un cas que em persegueix des de fa vint-i-cinc anys. Sophie era la tercera dona d’un famós productor cinematogràfic francès. De molt jove havia tingut un fill d’una parella anterior. El segon matrimoni no havia funcionat i tampoc una relació paral·lela. Sophie era bonica, però desafortunada. Se’n va anar a una casa isolada a la costa irlandesa per passar en solitari el Nadal: un llit individual on llegia amb la llum intermitent d’un far. La varen trobar morta entre la malesa. Les sospites es varen concentrar en un periodista local que en la seva correspondència entre Londres i Dublín revelava detalls que la policia no havia pogut esbrinar. Sabia massa. El diari pel qual jo aleshores treballava m’hi va enviar. Fortes ventades i un aire de bogeria. Vaig trobar el periodista. Els poemes que escrivia eren com aquell paisatge: tot vent. El varen arrestar. És molt probable que ell fos el culpable, si més no això és el que deia quan anava begut. Vaig escriure el reportatge i vaig tornar a casa. Deu anys després, a l’Índia, vaig trobar una dona rossa i aparentment molt rica. Es va presentar amb aspecte i noms eslaus i em va explicar que organitzava un festival de cinema al Marroc. Era la quarta i última dona del productor francès. La seva vídua. S’havien casat dos anys després de l’assassinat, tot i que la seva relació venia d’abans. El periodista sostenia que va ser un crim per encàrrec. En aquest cas l’executor hauria estat ell. Contemplant ‘Sophie’ ens assabentem que va ser condemnat en rebel·lia a França i que viu en llibertat a Irlanda on mai va ser processat perquè les proves no es van considerar suficients. En aquesta història hi ha llegendes, coincidències, penya-segats, el maleït vent i una sola cosa bella: Sophie, que llegia a la llum del far i que no va tenir cap home que la sabés estimar. Com passa a moltes cròniques, la paradoxa és que en aquesta només es salva la víctima.

És així, si us sembla

La primera cosa bonica del dimecres 7 de juliol de 2021 és saber encertar la tria de qui s’està jugant el final de la partida. Tant si s’amaga com si s’exhibeix. En silenci o a crits. El secret: fer confiança, mai judicar. Això pensava mentre ens deixava Raffaella Carrà que ha viscut els últims temps apartada de tot i de tothom, sense explicar, comunicar, compartir. Vaig tenir un amic que, com una bestiola ferida, va anar a amagar-se a un indret llunyà i ens va sorprendre amb la notícia del seu final. D’altres, en canvi, es rebel·len, criden, lluiten a la llum del sol, ho escriuen. És ben legítim. El que no s’hi val és ficar-hi cullerada. Sigui com sigui la manera que ho camuflin. Ningú que no es trobi en aquella situació ho pot entendre veritablement. Cada experiència indirecta és només una suma de pel·lícules ja vistes. El que faries si estiguessis en el lloc de l’altre no ho saps. L’única tria inspirada per l’amor és mirar, escoltar, consentir, fins i tot quedar-se al marge o desaparèixer. Li van preguntar a la senyora Carrà: ‘Contra què lluita?’. Resposta: ‘Contra la fatiga de viure’.

Tres oriünds

La primera cosa bonica del divendres 9 de juliol de 2021, a dos dies de la final de l’Eurocopa de futbol, és la història de tres oriünds que varen fugir d’Itàlia en vigílies d’un campionat. Què se’n deuria fer de les seves ànimes? L’he retrobada a ‘Ahi, Sudamerica!’ (*) el nou llibre de Marco Ferrari, editat per Laterza. Eren Enrique Guaita, Andrés Stagnaro i Alejandro Scopelli. Jugaven a la Roma, favorita a la Lliga de la temporada 1935-1936. Arribat el moment, com qualsevol italià de la seva edat, varen ser cridats a files. Aptes i reclutats. En l’horitzó es congriava la guerra a Etiòpia. S’havien nacionalitzat per jugar a pilota, no per lluitar al desert. Varen fugir. En cotxe fins a La Spezia. En tren fins a prop de Ventimiglia. Varen creuar la frontera a peu. Després un altre tren fins a Marsella i tot seguit el vaixell que els va tornar al continent d’on havien vingut. Darrere seu es van quedar els remordiments. I una persona acusada injustament: el president de la Roma, Renato Sacerdoti, jueu. Cap dels tres va tenir gaire sort. La història se’ls va empassar. Enrique Guaita havia contribuït a la victòria en el Mundial de 1934 amb un gol a la semifinal i una assistència a la final. Tot plegat fa pensar en Jorginho. En efecte, Itàlia jugarà a Wembley amb tres oriünds. Apunteu: Jorginho, Emerson i Toloi. Qui sap d’on hauran arribat les seves ànimes?

