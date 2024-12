Les últimes coses boniques de Gabriele Romagnoli (i 214).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, perquè em sembla que s’ho val (i si detecteu alguna imprecisió en la traducció de l’italià al català la culpa és tota meva: l’he feta jo en pla autodidacte).

Cos

La primera cosa bonica del dilluns 16 de desembre de 2024 l’he trobat a la novel·la de Han Kang, ‘La vegetariana’. Fins ara no havia llegit res d’aquesta autora i vet aquí com el Nobel compleix la seva funció i, per una vegada, molt oportunament. La novel·la recorda aquelles pel·lícules orientals de terror quotidià que es poden trobar a la col·lecció Criterion (*). Insinua que cada petit detall de les nostres vides pot contenir un gran significat i provocar fins i tot revolucions. A la pàgina 171 de l’edició d’Adelphi l’autora escriu: “És el teu cos, pots tractar-lo com et sembli. És l’únic territori en el qual ets lliure de fer el que prefereixis”. Vet aquí una veritat massa sovint negada. Quan ja no tens res, et queda el cos. És la teva pàtria. Allí els adolescents s’hi tatuen símbols i desitjos inabastables. Els cabells de les dones, la barba salvatge o dissenyada dels homes, les arrugues o el ‘lifting’ (que fins i tot el Boss és lliure de fer-se’l), aprimar-se, totes les modificacions voluntàries i l’última tria: l’exili, abandonar el cos quan s’ha convertit en un estrany, no fa més que donar-te dolor i esdevé una història amb un final, el de la nostra més irrenunciable llibertat.

(*) Vegeu aquí.

“Curriculum amoris”

La primera cosa bonica del dimarts 17 de desembre de 2024 és no haver de presentar mai a ningú el “currículum amoris”. Hi he pensat perquè m’ha cridat l’atenció una secció del New York Times que habitualment no llegeixo: la bústia del cor, per dir-ho d’alguna manera.

Una lectora demanava consell: “Tinc un passat de toxicòmana i més d’una vegada em vaig arribar a prostituir per aconseguir una dosi. Ara, totalment lliure de les dependències, tinc una relació estable, ell està al cas d’allò de la droga però no del sexe de pagament. Ho hauria de saber?” Jo hauria xisclat la resposta. L’experta, en canvi, suggereix que la veritat completa forma part del “procés”.

Potser sí, però més enllà del cas específic crec que la vida d’una parella comença en el moment que les dues persones es troben. Els antecedents poden ser importants si han deixat seqüeles; si no, són arqueologia i a ningú li fa cap falta excavar. S’accepta el que es troba. I si el que trobes és algú que et demana l’historial sexual fes cas al consell d’algú que el correu el fa servir només per a la correspondència convencional: canvia de carrer.

L’última cosa bonica

La primera cosa bonica del divendres 20 de desembre de 2024 és l’última. Fa temps, una reflexió de Sandro Veronesi que sembla òbvia, però que no ho és, em va impressionar: “Sabem perfectament quan fem les coses per primera vegada però no tenim ni la menor idea de quan les farem per última. És per això que de les primeres vegades conservem un record gairebé sagrat mentre que les darreres, si mai les recordem, ens omplen de nostàlgia”.

Tothom destaca, fins i tot amb orgull, els inicis ignorant la importància de les cloendes. Un bell començament t’atrapa però ves a trobar la manera més encertada d’acabar. En totes les circumstàncies de la vida, i especialment en les extremes, jo prefereixo poder triar sense que la fatalitat o l’obligació m’hi forcin. Mentre pugui.

Aquesta secció ha durat cinc anys i ha fet un enfilall amb més d’un miler de coses boniques. No fa gaire vaig triar-ne un centenar per a un llibre de “greatest hits” (*). Des dels ulls d’un nen de Cafarnaüm fins a la mirada seriosa d’aquell altre en un tren, passant per la mare de Marchionne i per la piloteta contra la paret de Sinner. Avui dono les gràcies a tothom i us dic a reveure fins al proper projecte.

(*) Es refereix a aquest.

