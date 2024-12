Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (213).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, perquè em sembla que s’ho val (i si detecteu alguna imprecisió en la traducció de l’italià al català la culpa és tota meva: l’he feta jo en pla autodidacte).

Hey James

La primera cosa bonica del dilluns 9 de desembre de 2024 és James Franco a ‘Hey Joe’ (*), una pel·lícula molt recomanable.

Franco és un autor que val la pena de seguir, ha fet sempre pel·lícules interessants i mai ha volgut defugir cap risc. Com ‘Palo Alto’ (**), basada en el seu remarcable llibre de contes. Després els comportaments inadequats que va tenir amb diverses estudiants de la seva escola d’interpretació el varen enfonsar.

Ara torna amb aquest film que és com un mirall: parla d’un jove soldat americà que després de deixar embarassada una noia desapareix en altres guerres i aventures. Vint-i-quatre anys després torna a buscar el seu fill. En la seva mirada hi ha la pena d’un home que intenta posar remei als errors que ha comès. Demostra una ferma voluntat de sacrifici per passar comptes i començar novament. Un ble de cabells grisos senyala que el temps ha passat i la condemna s’ha acomplert. De tota manera, encara no té el convenciment que tot se li hagi perdonat. L’última escena és una espera de veredicte. El públic és qui ha de donar la resposta. ‘Hey Joe’ és possiblement la millor pel·lícula que aquestes festes es pot veure.

Un taxi groc

La primera cosa bonica del dimarts 10 de desembre de 2024 hauria de ser conduir un taxi de color groc per Milà. Un d’aquells que circulen pels carrers de Nova York però trasplantat a la Llombardia.

El New York Times explica la història d’un empresari italià que, quan vivia a Amèrica, es va encapritxar d’un d’aquells cotxes grocs i es va comprometre amb el seu conductor a comprar-li quan se’n vulgues desprendre. Cosa que ha passat no fa gaire, quan ell ja havia tornat a Itàlia. L’ha comprat per set mil dòlars més l’embarcament i el transport. No és cap bogeria. Bé, potser una mica. Al perplex periodista que l’entrevistava li ha explicat que ja que era a punt de complir els quaranta anys considerava que era el moment de concedir-se un desig, per estrafolari que pugui semblar.

Crec que en el cap de tothom hi hauria d’haver un lloc pel seu propi taxi groc i, sabeu què us dic, que no cal esperar als 40 ni donar-li cap importància al que pensin els altres: si es pot fer, per què no? Coses com aquesta són els detonants d’alegries imprevisibles i personals. No importa el temps que duri ni quants carrers recorrerà el taxi. Només cal engegar, abaixar la finestreta i provar de ser feliços.

Nedar és lliure

La primera cosa bonica del dimecres 11 de desembre de 2024 és que nedar sigui lliure, però lliure de debò, com la ràdio. L’altre dia soc a la piscina. Està mig buida. Comparteixo el carril amb una senyora que fa exercici de cames amb una taula de fusta. Jo vaig per un costat i ella per l’altre, com que les nostres velocitats són diferents evitem fer el recorregut circular

Al cap d’una estona veig arribar un que neda en direcció oposada pel mateix carril. M’aturo, m’aparto, ell continua. L’espero per preguntar-li si no m’ha vist quan s’ha tirat a la piscina. Em diu: “Cal sempre posar-se a la dreta!”. Li responc que tota regla admet excepcions, que ens podem posar d’acord per evitar que un hagi de superar cada vegada a l’altre. Ell, impertèrrit: “No cal complicar-ho tant si et mantens a la dreta!” Potser no cal si ens posem d’acord. Res de res: a la dreta!

Discutir-se amb un desconegut no és bona cosa, podria ser fins i tot perillós si entre la roba amaga una pistola. Però la discussió continuava fins a semblar gairebé personatges d’un inútil ‘talk show’ en remull. I puc entendre per què, sàviament, jo em resistia a deixar-ho córrer. En joc hi ha dos conceptes. L’un: sempre a la dreta, els espais no s’han de compartir i als menys forts se’ls ha de superar i deixar enrere. L’altre, el meu: piscina lliure i gratuïta per a tothom. I de seguida.

Blanca

La primera cosa bonica del dijous 12 de desembre de 2024 és la ‘Crucifixió blanca’, de Marc Chagall (*), que es pot veure al Palazzo Cipolla de Roma (**) amb entrada gratuïta fins al febrer.

M’agraden les exposicions d’una sola obra. Requereixen concentració i sempre aprens alguna cosa. Bé, som a Roma i una senyora amb abric de caputxa li demana a la vigilant: ‘Faci-me’n cinc cèntims, segur que vostè en sap molt més que jo’. O una altra: ‘Sí, jo seré de Nàpols, però quan escolto les explicacions del guia sempre em queda alguna cosa’. O un senyor amb kippah que es fa deu fotografies davant del quadre. Finalment quan tots se’n van em quedo sol amb la potència d’allò que tinc al davant. La representació del dolor universal, no només el del Gòlgota, ni el de la Nit dels Vidres Trencats (***), el de tothom.

El significat s’expandeix i no té límits. És aquell blanc que el redimeix: suggereix que el patiment no ha estat en va, i que encara que la història faci girs sobre ella mateixa no és pas en la supervivència sinó en la comprensió que serem salvats. És aquell feix de llum que, com una pluja, cau des de dalt. No il·lumina a tothom, però tothom l’espera.

