Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (209).

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, perquè em sembla que s’ho val (i si detecteu alguna imprecisió en la traducció de l’italià al català la culpa és tota meva: l’he feta jo en pla autodidacte).

El jurat número 8

La primera cosa bonica del dilluns 11 de novembre de 2024 és el jurat número 8, no el 2 de la pel·lícula de Clint Eastwood que s’acaba d’estrenar (*), el número 8 del vell film ‘Twelve angry men’ (‘Dotze homes sense pietat’) (**). Mentre a Itàlia ens representaven (ens ho havíem guanyat ben a pols) les poca-soltades d’Alberto Sordi, Amèrica es posava en mans d’un home honrat, interpretat per Henry Fonda. Envoltat d’onze mascles més, majoritàriament blancs, racistes o conformistes, forma part del jurat que ha de decidir el destí d’un home. Els altres voldrien condemnar-lo ràpidament i anar-se’n cap a casa a sopar, però ell argumenta, exercita el dubte raonable i els convenç de canviar d’idea. Aquest home avui ha estat derrotat. El que preval són els pensaments primaris, sense complexitat, les consignes de la televisió, l’insult socialitzat i la voluntat de passar comptes ràpidament i (això sobretot) no pensar-hi més. Derrotat, però no eliminat, el jurat número 8 existeix encara. Continua malfiant-se de les aparences i analitzant les diverses possibilitats. I ho fa encara que ningú se l’escolti. El veredicte, tot i ser de segon grau, encara no és definitiu.

(*) Vegeu aquí.

(**) Vegeu aquí.

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir aquest article en versió original)

George & Brad

La primera cosa bonica del dimecres 13 de novembre de 2024 són George Clooney i Brad Pitt. O dit altrament, la possibilitat de trobar un amic en la part final de la vida.

Em va impressionar molt Sinisa Mihajlovic (*) quan va dir que hauria perdonat un periodista deshonest perquè després dels quaranta és difícil trobar noves amistats, que és millor conservar les que tens costi el que costi. Si mireu, però, “Wolfs” (**) a Apple+ potser canviareu d’idea.

George i Brad, d’acord, són amics a la vida real, potser són l’única parella duradora de la seva existència. A la pel·lícula, en canvi, són dos llops solitaris, amb una feina que els obliga a no freqüentar la companyia de ningú, a no tenir amics. Una mica com allò que escrivia Kavafis —”si no l’espatlles amb massa tractes amb la gent, amb massa paraules en frenètic vaivé”— (***), apareixent aquí i allí com un vegetal fora de temporada i buscant complicitats.

Es troben per casualitat, desconfien l’un de l’altre, després es van apropant, s’intueixen, s’entenen i acaben destil·lant aquella ironia que sol ser a la base de la complicitat entre mascles, aquell sentiment d’aventura que contempla la mort com una incidència no prevista en el programa. És l’única raó, a part de l’amor o la guerra, per ser llops no del tot solitaris.

(*) Antic futbolista serbi, ja mort, i entrenador de diversos equips italians. Vegeu aquí.

(**) Vegeu aquí.

(***) Vegeu aquí el poema en versió italiana.

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir aquest article en versió original)

“Smart Pilgrimaging”

La primera cosa bonica del dijous 14 de novembre de 2024 és el “smart pilgrimaging”; és a dir, fer el pelegrinatge de l‘Any Sant des de casa.

Fes-me cas, pelegrí: no et moguis. Penja en una habitació de casa teva una bona fotografia de Roma amb Sant Pere al fons, instal·la-hi al davant una cinta de córrer, resa totes les oracions que vulguis mentre et mous damunt la màquina i totes les indulgències et seran concedides.

Si vens a Roma, en canvi, et faràs un fart de pecar i tot seran problemes. Creu-me, pelegrí. Perquè quan busquis, a Termini o a Fiumicino, algun sistema per arribar al centre de la ciutat blasfemaràs; i ho tornaràs a fer quan et trobis enmig d’un embús de tràfic o a la sortida d’un restaurant on t’hauran robat, ja sigui amb el compte o amb els dits àgils d’un pispa; després et perdràs pel carrer i ningú s’oferirà per orientar-te i fins i tot el 5G s’extingirà com un llum de Nadal sense bateria. Si els funcionaris fan teletreball per no contaminar ni provocar embussos, tu segueix el seu exemple.

No vinguis. No et converteixis en invasor ni prenguis mal. L’ull de Déu t’observa des de qualsevol indret, també en el parament gimnàstic de casa teva des del qual invoques àngels i sants. És més, encara pots guanyar un val de descompte pel purgatori. Això d’aquí és l’infern, i no té sortida.

(si entreu aquí -i esteu abonats als serveis digitals de La Repubblica– podreu llegir aquest article en versió original)

