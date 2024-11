Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (209).

(La sèrie comença aquí)

Els que saben dir que no

La primera cosa bonica del dimarts 19 de novembre de 2024 és la gent que sap dir que no. Que és el que ha fet Gianni Amelio (*) quan l’han convidat a presentar candidatura per a la direcció del ‘Centro Sperimentale di Cinematografia’ (**). Fa molts anys vaig passar unes quantes tardes amb ell en un bar de Roma. Havíem d’escriure el guió d’una pel·lícula. Ell xerrava, explicava anècdotes, recordava gent que havia conegut. Plantejava les situacions i la manera de resoldre-les. En acabar vàrem resumir-ho tot en una pàgina ‘perquè el productor no dona per a més’ i la pel·lícula no es va fer mai, però aquelles varen ser unes lliçons inoblidables i de franc. Ser un òptim mestre no significa que puguis ser també un bon director. Cal que t’hi sentis implicat. Aquells que diuen que accepten ‘l’honor i la càrrega’ ja no comencen bé. Si t’ha de pesar, deixa-ho córrer. O tens l’empenta, la vocació i ni un sol dubte, o ets la persona equivocada. Incapaços de fer-ho tot bé, provem d’anar trampejant. Els qui acumulen tres càrrecs el més segur és que estan usurpant-ne dos a altres persones molt més capacitades. Saber dir que no és, sens dubte, el millor. Pels altres i per a tu mateix.

Michael aprèn a fer rock

La primera cosa bonica del dimecres 20 de novembre de 2024 és la història de ‘Michael learns to rock’ (Michael aprèn a fer rock) (*), un grup musical danès. Ja el nom no augurava res de bo i, efectivament, no varen tenir gens d’èxit ni a casa seva, ni a Amèrica ni a Anglaterra, on els seus discos varen ser rebutjats. Eren els anys noranta i un productor discogràfic indonesi que no aconseguia els drets d’Oasis o Blur va apostar pels Michael. Un mes després de la sortida del disc ja encapçalaven totes les classificacions locals. Abans d’anar-hi van haver de consultar el mapa ver veure on era Jakarta. Després la taca d’oli es va expandir: Filipines, Malàisia, el primer concert a Cambodja després de la mort de Pol Pot el varen fer ells. El seu èxit era més o menys com explicaven a la cançó ‘The actor’: “No sóc una estrella / no sóc un autor / i no tinc ni cotxe per portar-te a sopar”. Un triomf. Que encara dura avui. Una mica com Sugar Man (per bé que aquest era molt més músic) a Sudàfrica (**). Michael i la seva colla són una barreja entre els Chicago i algunes bandes religioses. Però hi ha una meitat del món on agraden. La Mare Teresa de Calcuta em va ensenyar que sempre hi ha un lloc on els teus defectes esdevenen virtuts i els teus límits desapareixen. La sort és trobar-lo.

Auster entre nosaltres

La primera cosa bonica del dijous 21 de novembre de 2024 és la veu de Paul Auster que encara ens arriba sis mesos després del seu traspàs. He vist a les llibreries “Una nazione bagnata di sangue” (*), amb les fotografies de Spencer Ostrander, i “A New York con Paul Auster” (**), la guia narrativa de Giorgio Biferali. L’últim article que vaig escriure sobre ell (***) el vaig acabar amb dues citacions: ”Et volia escriure una carta ben llarga per mantenir la teva atenció tant de temps com fos possible. He escrit amb amor i cansament. Et trobo molt a faltar. ¿M’escriuràs aviat? Una abraçada, Paul” (Informe de l’interior) i “Quan hàgim arribat al nostre destí intentaré escriure’t una altra vegada, t’ho prometo.” (En el país de les últimes coses). I ho ha fet. Directament o per persona interposada. Tenir una vida llarga (i haurem de convenir que superar el mig segle ja comença a entrar en la definició) significa acumular mancances, girar-se i no trobar cap mirada amiga o cap mà oberta, pensar mentre es fa fosc de telefonar a algú que no pugui respondre, resoldre en solitari un dilema ètic. Escriure té només aquest avantatge: n’hi ha prou que algú, en algun racó del món, posi els seus ulls damunt d’una pàgina teva i ja et fas present. Encara. I aleshores ens expliques com la teva àvia va matar al teu avi amb un tret de pistola. I un altre escriptor arribat a Nova York per buscar-te (pensant-se, equivocadament, que havia perdut el temps) (****) pot copiar aquesta frase teva “Les històries que no tenen epíleg no poden durar per sempre”. I si res dura, molt menys el final.

(****) Romagnoli parla d'ell mateix:

Lasso, l’entrenador

La primera cosa bonica del divendres 22 de novembre de 2024 és el futbol tal com ens el presenta la sèrie de televisió “Ted Lasso”, a Apple + (*). No té res a veure amb la realitat: aquí no hi ha agents, ni VAR, ni polèmiques. Tot és edulcorat, inversemblant. I potser és per això que agrada tant.

L’entrenador, un antic preparador de futbol americà trasplantat al futbol anglès, que no entén, és un home tranquil i pacífic que no es considera cap ésser especial. Quan perd no l’acomiaden. Quan guanya no l’idolatren. No té motius per muntar cap sidral ni per plantar cara als directius o al calendari. Després d’una jornada qualsevol del campionat val la pena veure un parell d’episodis de Ted Lasso abans de sopar per oblidar-te de tot.

Fins i tot la presidenta del seu equip, una espècie de Jessica Rabbit (**) despistada, eclipsa el record dels Lotito i De Laurentiis (***). És cert que tots els esports són molt millors (i, sobretot, més entenedors) en viu que a través de la televisió. Tret del futbol actual: de vegades, acabada la jornada de la Lliga, és millor veure per la pantalla un partit dels de mentida.

(***) Es refereix, respectivament, al president de la Lazio i al propietari del Napoli.

