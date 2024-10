Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (205).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, perquè em sembla que s’ho val (i si detecteu alguna imprecisió en la traducció de l’italià al català la culpa és tota meva: l’he feta jo en pla autodidacte).

La conducta reparatòria

La primera cosa bonica del dilluns 14 d’octubre de 2024 és la conducta reparatòria, un instrument jurídic que feia temps que no es feia servir fins que l’honorable Piero Fassino (*) l’ha utilitzat per resoldre el seu particular ‘escàndol Profumo’ (**).

D’entrada és una bona idea: per comptes de perdre temps i diners (dels contribuents, sobretot) en un llarg procés amb apel·lacions i vies col·laterals s’ofereix a l’acusat la possibilitat de tancar l’incident amb una indemnització suficient que inclogui els interessos.

Això genera dos problemes: resoldre l’afer d’aquesta manera diguem-ne pactada és un reconeixement de culpabilitat? A primera vista sí, però segur que l’interessat opina el contrari. I, per aclarir les coses, qui es declara culpable ha de poder continuar gaudint de l’objecte en qüestió quan no es pot fer una valoració en diners? El segon és, de quina manera es fixa l’entitat de la reparació i fins on es pot aplicar? Si t’he causat un patiment físic, me l’auto-imposo multiplicat per tres? Sona una mica primitiu, francament. De vegades, però, les coses es compliquen i els processos s’eternitzen. I les llistes dels tribunals estan plenes de foteses.

Els pensionistes de Swissair

La primera cosa bonica del dimarts 15 d’octubre de 2024 són els pensionistes de Swissair, la demostració d’una dita a l’inrevés: quan es tanca una finestra s’obre una porta (daurada).

L’any 2001 la companyia de bandera suïssa va fer fallida. Semblava una catàstrofe per a tot el seu personal però el tribunal competent en la matèria va decidir de prioritzar, abans que als creditors, als treballadors i molt especialment el seu fons de pensions. Tot i que estan intentant d’eliminar-lo ara com ara és el més ric del món.

L’any passat va distribuir 23 pagaments mensuals. Gràcies a aquesta anomalia els pensionistes de Swissair guanyen ara molts més diners que quan treballaven. I la tendència a l’augment continuarà. La seva edat mitjana és de 85 anys, cada any se’n moren un deu per cent i, per tant, el que queda a la caixa es reparteix entre un nombre cada vegada menor de beneficiaris. L’últim s’endurà tot el pot. Podrà fer la volta al món volant i fent ploure bitllets de banc damunt la gent. La fallida d’una empresa pot ser la fortuna d’un grup. Mirant-ho bé se li troba un costat positiu. I a Suïssa encara més.

No alineats

La primera cosa bonica del dijous 17 d’octubre de 2024 són els No alineats. Fa molt temps el concepte ens remetia a un nombrós grup de països (més de cent) que enmig del desafiament entre les superpotències no es decantaven ni per un bàndol ni per l’altre. La llista ha perdut components, però la idea és la mateixa.

Més enllà de les superpotències hi ha conflictes en els quals el més assenyat és no posar-se al costat de cap dels contendents, no proclamar cap raó sinó fer notar els errors de les dues parts, potser l’única manera de convèncer-los per abandonar les armes. És un plantejament mental: no alinear-se, no tenir cap partit ni cap opinió prefixada, continuar buscant el menys desastrós, no tenir prejudicis ni punts de partida; només punts de vista.

Sovint les qüestions de principis esdevenen qüestions de finals, de propòsits. Sobretot quan el conflicte s’acaba i hi ha un guanyador ningú s’hauria de posar darrere seu per intentar obtenir algun benefici. Passa sovint, ara, aquí i amb els que semblaven més allunyats de qualsevol sospita. Comencen amb un ‘Home, no està tan malament…’ i acaben amb un nomenament per a un càrrec d’alt estatus que fa emmudir les seves consciències.

(Continuarà)