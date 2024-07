Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (197).

(La sèrie comença aquí)

Aquí teniu una tria d’alguns dels articles que Gabriele Romagnoli ha publicat darrerament a la secció ‘La prima cosa bella’ que apareix de dilluns a divendres a l’edició digital del diari La Repubblica. Gaudiu-ne, perquè em sembla que s’ho val (i si detecteu alguna imprecisió en la traducció de l’italià al català la culpa és tota meva: l’he feta jo en pla autodidacte).

Tocar Armstrong

La primera cosa bonica del dilluns 15 de juliol de 2024 és la casa de Louis Armstrong i com va ser comprada. És a Corona, al barri de Queens. Vaig visitar-la la setmana passada. Està perfectament conservada. En una de les nombroses gravacions que acompanyen la visita trobem el mateix Satchmo que explica com hi va arribar. Tornava a Nova York després d’una llarga gira i a l’aeroport l’esperava Lucille, la seva quarta dona. Va donar-li al taxista una adreça totalment desconeguda per ell, a Corona precisament, d’on era nascuda la dona. El cotxe es va aturar davant d’una caseta de dues plantes. ‘És nostra’, li diu Lucille, ‘ja he pagat l’entrada’. Ell va baixar i la va seguir, perplex. No desitjava cap casa, la zona li era estranya. Anys després va dedicar a aquell lloc la seva cançó més famosa: ‘What a wonderful world’, quin lloc més meravellós. Fa molts anys —a Jaipur, a la Índia— un fotògraf americà em va dir una cosa que m’ha servit sempre: ‘Qui de debò t’estima sap millor que tu què és el millor per a tu’. Només cal trobar qui t’estima de debò. Després és com llançar-se al mar des d’un penya-segat de vint metres sabent que a sota l’aigua és profunda. Sense por, sense complicacions, sense final.

Desperta, pallús

La primera cosa bonica del dimecres 17 de juliol de 2024 és llegir el llibre ‘Una família americana’ (*) o mirar la pel·lícula (**) ‘Hillbilly Elegy’ (Elegia dels pallussos). de J.D. Vance. L’autor és el candidat a la vicepresidència de Donald Trump. L’elegia explica la història d’ell i de la seva família. Un planeta al marge: l’àvia queda embarassada als 13 anys i és habitualment maltractada per l’avi. La mare és addicta a les drogues i va saltant de relació en relació. La germana es lliura als 17 anys a l’únic amor de la seva vida. Viuen en cases tristes i tan bon punt posen els peus fora de l’Estat els diuen ‘pallussos’. Però creuen que, tot i la petitesa, el seu món custodia una llavor: que una família equivocada és més una família que una equivocació. Que existeix la fi del món, però també la redempció. És una esperança basada en la manca d’experiència, en el sacrifici com a instint, en la singularitat de cada destí. No és el somni americà, és una capa de rovell que encara es pot desincrustar. J. D. Vance és advocat, escriptor, financer i polític. Demà pot ser vice o president. Es coneixen trajectòries més llargues (com la d’Obama), però la pregunta és una altra: ¿Per què els ‘pallussos’ no elegeixen a qui porta en l’ADN la defensa dels més febles? ¿Per quina raó per comptes dels practicants de la igualtat s’inclinen pels supremacistes? ¿Com es poden creure que el seu millor defensor és algú que ha nascut milionari? ¿Quan es despertaran?

(*) Vegeu aquí.

(**) Vegeu aquí.

Pausa

La primera cosa bonica del divendres 19 de juliol de 2024 és una pausa, entesa com un valor absolut. No és una treva, perquè sabem que la guerra es reprendrà. Tampoc és una oportunitat per carregar energies. Ni és un buit entre dues plenituds. Més aviat és com la música, que troba el seu espai entre nota i nota. Potser no fem, però existim. No hi ha anuncis, ni crispetes, ni dringar de gots en el vestíbul mentre s’espera el segon acte. És aquí l’espectacle: no penso, existeixo. Aquesta és, doncs, la meva conquesta. No fixar en l’horitzó la tornada i submergir-me en un temps alternatiu. A reveure i fins després. El calendari diu que fins al 26 d’agost, però el calendari és una convenció i la vida una invenció.

P.S. Coincideixo a l’ascensor amb una senyora i el seu fill petit que tornen del zoo. La mare: ‘Explica-li al senyor quins animals has vist’. I el minyó: ‘Les mosques!’.

(Continuarà a partir del dilluns 26 d’agost)