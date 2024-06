Algunes coses boniques d’aquesta setmana segons Gabriele Romagnoli (191).

(La sèrie comença aquí)

El cinquè casament

La primera cosa bonica del dimarts 4 de juny de 2024 és el cinquè casament de Rupert Murdoch (93), aquesta vegada amb Elena Zhukova (67). Ho torna a provar amb la idea que més aviat o més tard l’acabarà encertant (ell; ella no ho sé).

El personatge no m’inspira cap gran simpatia però em serveix per demostrar una teoria: cada vegada vivim més anys, vet aquí la clau de tot. La idea d’un amor de joventut que duri per sempre pertany a altres generacions: una utopia facilitada pels avatars de la Història. No fa gaire la durada mitjana d’una vida era massa breu: dos es casaven, ell anava a la guerra i sovint no tornava, mentrestant ella es tornava a casar amb un parent que se n’anava a una altra guerra i no tornava, o si ho feia no la trobava a ella, víctima de la pesta, del tifus o d’altres malalties ara ja eradicades.

Vivim massa anys i hauríem de preparar-nos per allò que Woody Allen vaticinava en un anunci publicitari: ‘Fins als cent vint anys? I quants divorcis haurem de suportar?’ L’escriptor americà Norman Mailer, que ‘només’ va viure vuitanta-quatre anys, es va casar sis vegades. Quan li preguntaven quins problemes tenia amb el matrimoni responia: ‘Cap. De fet tot és magnífic. Vaig viure un temps a París, una ciutat fantàstica. Després vaig canviar a New York, igualment extraordinària. Després vaig descobrir Londres i el viatge continua’. Sempre amb resultats feliços per a ell tot i que sembla que excloïa la possibilitat d’anar a Falluja (*).

Però Falluja espera, tard o d’hora, a tothom, i d’allí el que cal és sortir-ne vius, sense emportar-nos res més que la pell i el cor en bon estat. El risc de Falluja és més fort a l’inici de la vida i molt més greu al final. Per dos motius. El primer és que ja no tens possibilitat de posar-hi remei i acabes morint a Falluja per comptes de Ciutat del Cap o Venècia. El segon és que et demostres a tu mateix que has viscut molt, però en va, sense aprendre res.

Es poden cometre errors de principiant, però els del veterans són imperdonables. Que siguin molt feliços.

(*) Ciutat iraquiana que va ser el primer enclavament d’Estat Islàmic.

Entrevistes com Déu mana

La primera cosa bonica del dimecres 5 de juny de 2024 són les entrevistes com Déu mana, les que es fan mirant als ulls de l’interlocutor, amb alguna pregunta preparada i la resta improvisades sobre la marxa.

Una manera d’acabar amb el periodisme és convertir-lo en una versió liofilitzada d’allò que hauria de ser. Sembla que un editor il·luminat ha despatxat un director que acabava de nomenar perquè s’havia negat a fer entrevistes als líders polítics amb les preguntes escrites prèviament i les respostes enviades per correu electrònic.

Sigui veritat o no, aquest tipus d’entrevistes hauria de tenir el veto de les altes directives i un absolut refús de qualsevol que tingui escrita la paraula ‘periodista’ en el seu carnet d’identitat. Si del que es tracta és d’enviar les preguntes i esperar-ne les respostes n’hi hauria prou amb la intel·ligència artificial (de fet, no en caldria gaire). És a dir, quan a la quarta pregunta (‘Té algun secret per confessar?’) la resposta és ‘Sí, vaig assassinar Aldo Moro’ i es va directament a la cinquena (‘Quins projectes té en perspectiva?’)

Ja és bastant trist passar del contacte directe al Zoom (i no per estalviar despeses), només faltaven les respostes d’acurada cal·ligrafia i per correu electrònic d’una oficina de premsa que t’aixeca la camisa. De tota la vida les respostes mereixedores de titulars han estat les que sorgeixen a raig, espontàniament. La resta és fer volar coloms digitals.

Porxos forever

La primera cosa bonica del divendres 7 de juny de 2024 són els porxos de Bolonya, patrimoni de la Unesco (*) als quals la ciutat dedica un festival, i concepte existencial que et prepara per anar per la vida. Aquells que, com jo, hem nascut a la seva ombra hem interioritzat un sentiment de les coses per al qual no ens cal el paraigua.

Vagis on vagis sempre tindràs uns porxos sobre el teu cap per protegir-te. Fins i tot a la perifèria bolonyesa els edificis moderns també en tenen i així pots avançar segur i sec, menys quan has de travessar el carrer per anar d’un porxo a l’altre. Després et fas gran, canvies de ciutat, quan plou et mulles i saps que qualsevol cosa vinguda del cel et poc caure al damunt.

Arribat a aquest punt ja has après que res et protegirà per sempre, i molt menys un paraigua. I continues endavant contra el vent i els elements.

De tant en tant tornes a la teva ciutat, et concedeixes una treva, emprens la caminada fins al santuari de San Luca i fas una promesa, per a algú, en silenci. Mires els porxos, alces el cap i saps que amb això no n’hi ha prou per salvar-te, que has de comptar també amb els altres i sobretot amb tu mateix; has d’esdevenir el teu propi porxo. Hauràs de posar Bolonya dintre teu. I, sobretot, creuar de pressa.

(*) Vegeu aquí per a més informació

